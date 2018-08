Nach acht Jahren Abstinenz endlich wieder auf dem Weg in neue Gefilde: "Die Siedler". Auf dem Artwork deutlich erkennbar: Blue Byte will den ehemals knuffigen Look der Serie mit einem moderneren Comic-Stil kombinieren. (Ubisoft Blue Byte)

Nach dem nur mäßig erfolgreichen Start von „Die Siedler 7“ vor rund acht Jahren ist es um die einstige Vorzeige-Serie des deutschen Entwicklers Blue Byte still geworden. Bis jetzt: Am ersten Tag der Kölner Spielemesse gamescom hat Hersteller Ubisoft eine neue Episode aus der Aufbau- und Taktik-Reihe angekündigt, die 1993 auf dem Commodore Amiga debütierte.

Wieder mit an Bord ist laut Ubisoft der Serien-Vater Volker Wertich, außerdem sollen die neuen „Siedler“ bereits Anfang oder Mitte 2019 über PC-Bildschirme wuseln. Zunächst würde Blue Byte das für Februar angekündigte „Anno 1800“ fertigstellen, einige Monate danach kehren die „Siedler“ zurück.

1993 erscheint das erste "Siedler"-Spiel für den besonders in Deutschland erfolgreich Commodore Amiga. Volker Wertich und seine Kollegen pixeln die Grafik zu dieser Zeit noch von Hand. (Ubisoft Blue Byte)

Dabei besiedeln die emsigen Pioniere einmal mehr eine mittelalterlich-märchenhafte Spielwelt. Zuvor flüchten sie aus ihrer Heimat, um einer geheimnisvollen Katastrophe zu entgehen, danach wird auf althergebrachte Weise im Akkord geklickt, um Warenkreisläufe in Schwung zu bringen und neue Landstriche zu erkunden. Neue Spiel-Elemente und vor allem die aufgebesserte Technik werden mithilfe von Ubisofts „Snowdrop“-Engine umgesetzt, die man ursprünglich für die Spiele der „Division“-Reihe entwickelt hat.

Eine gute Nachricht für Sammler: Bereits am 15. November dieses Jahres bietet Ubisoft auf seiner eShop-Plattform „Uplay“ eine „History Collection“ an, die alle sieben bisher veröffentlichten „Siedler“-Teile enthält - und das in einer auf aktuellen Betriebssystemen lauffähigen Version. Darüber hinaus startet man ab sofort die neue Community-Plattform „Siedler Alliance“, auf der sich Fans der Marke vernetzen und mit den Entwicklern austauschen.