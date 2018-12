Michael Patrick Kelly (links) war bei einem Moment innerhalb der VOX-Sendung "Sing meinen Song" in Tränen ausgebrochen. Das ist dem Muttersender RTL einen besonderen Moment wert. (MG RTL D / Markus Hertrich)

„Menschen, Bilder, Emotionen“ lautet der Titel unter dem RTL mit Günther Jauch alljährlich auf ein Jahr zurückblickt. Eigentlich hätte dieser griffige Slogan auch gut zur Jahresauftaktsendung gepasst, die RTL nun zur besten Sendezeit präsentiert. In dem Format geht es um die „Highlights der gesamten Fernsehwelt, die uns faszinieren“. RTL verspricht eine Sendung, „randvoll mit großen Momenten, die uns faszinieren und mit persönlichen Momenten, die uns berühren. Momente, die uns zum Lachen bringen und Geschichten, die unter die Haut gehen“. Menschen, Bilder, Emotionen also! Oder kommt nun etwa das, was Jauch ausgelassen hatte?

In erster Linie wird an Neujahr Originelles von der internationalen Resterampe serviert: „Was tun, wenn bei einer landesweiten Preisverleihung in England mitten auf der Bühne das Kleid verrutscht und man oben ohne dasteht?“ Oder: „Die Geschichte zweier Zwillinge, die nichts von einender wissen und sich nach zehn Jahren zum ersten Mal treffen.“ Oder aber auch: „Warum Michael Patrick Kelly bei 'Sing meinen Song' die Tränen nicht zurückhalten konnte.“ Das also sind sie, die „Größten Fernsehmomente der Welt“.