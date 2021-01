Hirschhausen als Impfproband - Mo. 01.02. - ARD: 20.15 Uhr „Hirschhausen als Impfproband“

Aufklärung für Impf-Skeptiker

Sarah Kohlberger

Viele Menschen in Deutschland stehen der Corona-Impfung skeptisch gegenüber. Moderator und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen will nun aufklären: Seine Erfahrungen als Proband in einer Impfstudie fasst das Erste in einer Dokumentation zusammen.