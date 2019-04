Dafür müsste man beinahe Pralinen ins Weiße Haus schicken: "Age Of Unreason" lebt unter anderem vom Ärger über Donald Trump und wird damit zu einem der besten Alben, die Bad Religion je veröffentlichten. (Epitaph)

Auch nach 39 Jahren haben sie noch etwas zu sagen: Die gesellschaftskritischen Inhalte sind ohne Zweifel der wichtigste Grund dafür, dass Bad Religion sich nach so langer Zeit noch nicht abgenutzt haben. Musikalisch bearbeiten die Kalifornier seit jeher die Genre-Schnittstellen. Anfang der 80-er waren britische Punk-Urgesteine wie die Sex Pistols und The Clash schon wieder aufgelöst oder zumindest zerstritten. In Kalifornien entwickelte sich in dieser Zeit die frühe Hardcore-Szene. Im Gegensatz zu regionalen Kollegen wie Black Flag oder Circle Jerks waren Bad Religion aber von Anfang an offen für melodische Rockgitarren und nannten gerne mal die Beatles als eine ihrer Lieblingsbands.

Letztere kann man vor allem heraushören, wenn Frontmann Greg Graffin mit seinem Basser (Jay Brentley) und seinem Leadgitarristen (Brett Gurewitz) im Chor singt. Auch das neue Album „Age Of Unreason“ setzt vor allem auf die Kombination von treibenden Punk-Drums und eingängigen Riffs. In der zweiten Hälfte der Platte werden den Pogo-Tänzern dann ein paar Pausen gegönnt. „Candidate“ beginnt mit akustischen Gitarren und wird zu einer geradlinigen Rocknummer. „Big Black Dog“ kombiniert ein lässig groovendes Riff mit einem Offbeat.

Frontmann Greg Graffin (vierter von links) und seine Kollegen von Bad Religion stehen auch nach 39 Jahren Bandgeschichte noch für erstklassige Punk-Aufklärung. Neuester Beweis: ihr Album "Age Of Unreason". (Alice Baxley)

Am besten, wenn sie wütend sind

Zeilen wie „The new aristocracy just smells like the Old Regime“ sind klassische obrigkeitskritische Punk-Lyrics, die Spaß machen. Bad Religion werfen aber nicht nur mit Floskeln um sich. Der Opener „Chaos From Within“ führt das zentrale Thema des Albums ein: die Frage, warum Menschen eigentlich die Probleme immer woanders suchen und Abschottung für die Lösung halten, anstatt das eigene System zu hinterfragen. Donald Trumps Pläne für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko werden damit nicht explizit angesprochen. Stattdessen kritisieren Bad Religion das Denken, das hinter diesen Plänen steht.

„Diese Band stand immer für die Werte der Aufklärung“, wird Leadgitarrist Brett Gurewitz in der Pressemitteilung zum Album zitiert. Bad Religion sind keine Krawall-Anarchos, sondern eine wertvolle Stimme im popkulturellen Politik-Diskurs. Dass Sänger Greg Graffin auch Professor für Evolutionsbiologie ist und seine Konzerte schon mal mit Vorlesungen verglichen hat, ist in diesem Zusammenhang eine interessante Randnotiz.

Ähnlich wie das herausragende 2004-er Album „The Empire Strikes First“, das sich mit der Irak-Invasion des Bush-Regimes auseinandersetzte, zeigt auch „Age Of Unreason“, dass Bad Religion dann am besten sind, wenn sie Grund haben, sich zu ärgern. Eine enorm routinierte Rhythmusgruppe trägt auch ihren Teil dazu bei, Album Nummer 17 zu einem Highlight einer enorm konsistenten Diskografie zu machen.