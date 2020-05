Anja Schumann (Katharina Müller-Elmau, rechts) ist mit 50 noch einmal überraschend schwanger geworden. Was wird nun aus ihrer Alpenüberquerung? Sie fragt Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) um Rat. (ZDF / Kerstin Stelter)

Schwanger mit 50? Ein Albtraum, wenn es nach Anja Schumann (Katharina Müller-Elmau) geht. Schließlich hat sie schon drei erwachsene Kinder. Außerdem wollte Anja sich nun endlich ihren Traum erfüllen und geführte Bike-Touren über die Alpen anbieten. Dass es ihr in letzter Zeit so komisch ging, hat sie eigentlich auf die ihr noch bevorstehenden Wechseljahre geschoben. Und jetzt soll sie noch mal ein Kind bekommen? Anja weiß sich nicht mehr zu helfen, doch zum Glück ist Hebamme Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) zur Stelle, und weiß abermals in allen Lebenslagen Rat. Bei Lena läuft es in der Liebe rund. Aufgeregt sieht sie dem ersten Treffen mit den Eltern ihres Freundes Quirin (Jens Atzorn) entgegen.

Die „Lena Lorenz“-Reihe erzählt charmante Geschichten aus dem fiktiven Himmelsruh im Voralpenland mit eingebautem Happy-End. Michael Kreindl inszenierte diesen „Lebenstraum“ durchaus charmant. Wer sich Geschichten abseits des Heimatfilm-Klischees wünscht, der wird bei der ZDF-Wiederholung des Films von 2016 allerdings enttäuscht.

Quirin Pankofer (Jens Atzorn, links) und Rosa Edlinger (Marie-Christine Friedrich) besuchen Markus Edlinger (Oliver Rosskopf) in der Rehaklinik. (ZDF / Bernd Schuller)

Mittlerweile bringt es die Reihe um die tüchtige Hebamme auf 21 Folgen. Erst im April wurden drei neue Episoden ausgestrahlt, wenngleich Patricia Aulitzky nicht mehr in der Titelrolle zu sehen ist. Nicht minder sympathisch nimmt diesen Part seit 2019 Judith Hoersch ein.