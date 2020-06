In animierten Szenen erzählt "Kleine Germanen" von Elsa, die in einer rechtsextremen Familie aufwächst. (SWR / brave new work / Little Dream)

Wie wird jemand zum Rechtsextremen? Der Dokumentarfilm „Kleine Germanen“ (2019) im Ersten zeigt, dass bei manchen Deutschen die Indoktrinierung schon in frühester Kindheit beginnt. Mohammad Farokhmanesh und Frank Geiger blicken in ihrem Film auf Kinder, die die in einem Umfeld aufwachsen, das die Werte der Demokratie ablehnt. Und das kommt nicht zwingend nur im Neonazi-Milieu vor, sondern auch in der einstigen Mitte der Gesellschaft, die sich in Teilen immer weiter nach rechts bewegt.

In animierten Szenen erzählt der Film von Elsa, die in einer rechtsextremen Familie aufwächst. Schon als Kind wird ihr eingetrichtert, dass Zucht und Ordnung das Wichtigste im Leben seien. Mit ihrem Großvater spielt sie Kriegsszenen nach, amerikanische Fernsehserien sind zu Hause verboten, dafür muss sie Hitlers Hetzschrift „Mein Kampf“ auswendig lernen. Als sie älter ist, erzieht sie auch ihre eigenen Kinder zu strammen Nationalisten. Erst spät beginnt Elsa, an ihrer Gesinnung zu zweifeln.

Schon als Kind wird der kleinen Elsa eingetrichtert, dass Zucht und Ordnung das Wichtigste im Leben seien. (SWR / brave new work / Little Dream)

Mix aus Animationen und Experten-Gesprächen

Zwischen den Animationsszenen kommen in „Kleine Germanen“ auch Experten zu Wort. Wie Verena Fabris von der Wiener Beratungsstelle Extremismus. „Wenn ich als Kind einer traditionsreichen rechten Familie aussteigen will, dann muss ich nicht nur meine Ideologie infrage stellen, mit der ich vielleicht auch aufgewachsen bin, sondern ich verliere auch mein gesamtes soziales Umfeld“, berichtet sie in dem Film. „Ich verliere Kontakte zu Verwandten, ich verliere meinen Freundeskreis, mit dem ich auch aufgewachsen bin, und das macht es dann natürlich schwieriger auszusteigen.“

Aussteiger wie Alexander Lingner tun sich oft schwer, sich von ihrer Vergangenheit - und ihren langjährigen Freunden - zu lösen. (SWR / Marcus Winterbauer)

„Rechtsextremismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus sind in unserer Gesellschaft einem andauernden Diskurs unterworfen, für den Kinder und Jugendliche besonders behutsam sensibilisiert werden müssen - im Schulunterricht, aber auch außerhalb des Klassenzimmers“, so die Produktionsfirma Little Dream Entertainment. „Kleine Germanen“ sei ein „Dokumentarfilm, der mit der Verknüpfung von Interviews und Animationsgeschichte erzählerisch wie auch optisch außergewöhnlich eine Auseinandersetzung mit diesem nach wie vor brandaktuellen Thema fördern will.“