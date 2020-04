Ralf Herrmann meldet sich aus den Ländern, die in der neuen "Bauer sucht Frau international"-Staffel eine prominente Rolle spielen. (TVNOW / Guido Engels)

Gerade in einer hektischen, von vielerlei Veränderungen bedrohten modernen Welt wirken das Landleben und die Schollenverbundenheit wie ein Gruß aus alten, besseren Zeiten. Kein Wunder, dass RTL die beliebten Ablegerreihen, die alle ursprünglich aus dem Klassiker „Bauer sucht Frau“ hervorgingen, weiter ausbaut. Das Publikumsinteresse ist da. Nun leuchtet Ralf Herrmann in der neuen Reihe „Extra Spezial - Ralf, der Bauernreporter“ jeweils direkt im Anschluss an „Bauer sucht Frau international“ in die Ställe der weltweit verstreuten Landleute - von Neuseeland bis Italien.

Damit vertieft der „Außenminister“ der Reihe, der vielen Zuschauern durch seine „Extra“-Reportagen bestens bekannt sein dürfte, die Einblicke in die Welt der „International“-Bauern und ihrer Auserwählten und ergänzt sie mit spannenden Einblicken in das Alltagsleben aus den Ländern, in denen sie leben - und auf Liebes-Anschluss hoffen. Ankerpunkt der neuen jeweils einstündigen Sendereihe ist dabei Herrmanns Kollegin Nazan Eckes: Sie moderiert die Sendung vom Studio aus und empfängt dort auch Talkgäste.