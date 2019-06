Harry Potter: Wizards Unite

Augmented-Reality-Hexerei "Harry Potter: Wizards Unite erscheint noch diese Woche

Robert Bannert

Handy-Hexerei in der Fußgängerzone: Das mit „Pokémon Go“-verwandte Smartphone- und Augmented-Reality-Spiel „Harry Potter: Wizards Unite“ startet schon diese Woche. In Innenstädten, Parks und anderen Orten könnte es zu ungewöhnlichen Menschenansammlungen kommen - zumindest in den USA und in Großbritannien.