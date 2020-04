Moderator Guido Cantz hat diesmal dafür gesorgt, dass Evelyn Burdecki hereingelegt wird. (SWR/Jens Eichkorn)

Evelyn Burdecki ist eine der charmantesten Um-die-Ecke-Denkerinnen im Lande. Sich selbst bezeichnete die Gewinnerin der 13. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ schon mal selbst gleichermaßen selbstironisch wie kokett als „Blitzbirne“. Ihren Charme macht auch die Fähigkeit aus, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen und eher sprunghaft überraschende und nicht unbedingt die allgemein naheliegenden Lösungen für Alltagsherausforderungen zu suchen. Mit anderen Worten: Sie ist ein ideales Opfer für die witzigen TV-Streiche der neuen „Verstehen Sie Spaß?“-Show im Ersten.

Moderator Guido Cantz hat dafür gesorgt, dass Evelyn Burdecki von dem österreichischen TV-Koch und Show-Lockvogel Alexander Kumptner hereingelegt wird. Kumptner selbst wird per Videoschaltung in die Sendung integriert. Vor Ort im Studio ist unter anderem der Comedian Özcan Cosar zu Gast. Er wurde selbst in einem Einspielfilm der Show in die Falle gelockt. Dieses Schicksal teilt er schließlich mit der Sängerin Maite Kelly, die ebenfalls Guido Cantz auf den Leim ging.

Bitte lächeln: Özcan Cosar (links) wurde von Guido Cantz reingelegt. Nachtragend wirkt der Comedian nicht. (SWR/Jens Eichkorn)

Vor wenigen Wochen feierte die erfolgreiche Show ihren 40. Geburtstag mit einer Art Best-of-Sendung und prominenten Gästen auf der Couch und per Video. Auch die neue Ausgabe der Samstagabendsendung wird selbstverständlich ohne Publikum stattfinden. Sie wurde bereits am 1. April in den Bavaria-Studios München aufgezeichnet.