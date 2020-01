Sie wollen den Freitagabend erobern: Ebru (Yasemin Cetinkaya, links) und Nicole (Hanna Plaß, rechts) sind beste Freundinnen. (SAT.1/Frank Dicks)

„Chorweiler. Wenn du das bei Google eintippst, kriegst du zwei Ergänzungen angeboten: assi und gefährlich. Beides stimmt.“ - Trotz dieser ernüchternden Erkenntnis lebt Nicole Pütz (Hanna Plaß) gerne in dem Kölner Stadtteil. Schließlich träumt die Helding der neuen SAT.1-Comedyserie „Think Big!“ auch von einer großen Zukunft: Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Ebru (Yasemin Cetinkaya) möchte sie eine Nagelstudio-Kette eröffnen. Einziger Haken: Ohne ein abgeschlossenes Studium gewährt die Bank keinen Kredit. Also kauft sich Nicole kurzerhand ein Abiturzeugnis und schreibt sich an der Uni für BWL ein. Der Semesterstart ist für das Mädchen aus dem Plattenbau besonders hart: Die Kommilitonen meiden jeden Kontakt, und auch ihre Familie kann mit ihren Karriereplänen wenig anfangen. Erst als sie die Musterstudentin Johanna (Annina Euling) kennenlernt, scheint sich für Nicole das Blatt zu wenden. Kann sie am Ende ihren Traum verwirklichen?

Mit gleich zwei neuen Comedy-Formaten startet SAT.1 am „Fun-Freitag“ zur Primetime ins neue Jahr: Der Abend beginnt mit je zwei Folgen „Think Big!“ rund um die wackere Nicole, gefolgt von den Doppelfolgen der Sitcom „Die Läusemutter“. „Think Big!“ erfüllt zwar weitgehend die gängigen Erwartungen an das Genre, hätte an manchen Stellen jedoch noch eine Extraportion an Humor und Satire vertragen: Nicht nur die Figuren aus der Feder von Frederik Hunschede und anderen bedienen so manches Klischee: Alex (Nicolas Wolf) ist der klassische BWL-Student mit Gel im Haar. Nicoles kleine Schwester Tiffany (Vivien Sczesny) wird straffällig, und ihr Bruder Dennis (Anselm Ferdinand Bresgott) interessiert sich mehr für Sport als für alles andere. Streberin Johanna erinnert hingegen optisch und ideologisch stark an die Figur „Ulla“ aus Bora Dagtekins Serie „Türkisch für Anfänger“.

Gemeinsam planen Nicole (Hanna Plaß, links) und Ebru (Yasemin Cetinkaya, rechts) eine eigene Nagelstudiokette. (SAT.1/Frank Dicks)

Willensstark und naiv

Eine ganz und gar überzeugende Leistung liefert die Hauptdarstellerin Hanna Plaß ab: Die 30-Jährige hat ihre Schauspielausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München absolviert. Danach war sie neben vielen Theaterengagements auch in einigen Filmrollen zu sehen: Zuletzt spielte sie in je einer Folge der ZDF-Krimireihen „SOKO Wismar“ und „Nord Nord Mord“. Ihre Rolle der Nicole in „Think Big!“ ist überzeugend als willensstarke, wenn auch ein wenig naive Frau angelegt und tatsächlich zum Brüllen komisch interpretiert.

Ihre Mutter Silvia (Milena Dreissig, links) versteht von den Karriereplänen ihrer Tochter Nicole (Hanna Plaß, rechts) wenig. Der Geburtstag ihrer Hunde ist ihr viel wichtiger. (SAT.1/Frank Dicks)

Aktuelle Themen werden nicht ausgespart

Auch viele aktuelle politische Diskussionen wie „Flüchtlingskrise“ oder „Nachhaltigkeit“ werden in „Think Big!“ angesprochen. Ungeachtet dessen sorgt die Serie unter der Regie von Tobias Wiemann und Wolfgang Groos jedoch auch für einige überraschende und unterhaltsame Wendungen, was nicht zuletzt der Sympathie der Hauptfigur Nicole zugutekommt. Die inszenatorischen Stilmittel wie die Voice-Over der Protagonistin und die darin vermittelten Inhalte sind hingegen eher altbekannt und wirken somit etwas abgedroschen: „Wenn du in Chorweiler aufwächst, lernst du vor allem, wie wichtig Freunde sind. Also echte Freunde. Die, die da sind, wenn sonst keiner für dich da ist“, heißt es da etwa.