Trotz "Goldener CD" ist für Luisa José der Weg bei "DSDS" schon vor dem Auslandsrecall in Thailand vorbei. Der Grund: Die 18-Jährige hat keinen gültigen Personalausweis. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Im Casting von „DSDS“ fing für Luisa José alles so gut an. Mit ihrer Performance des Gambino-Songs „Redbone Childish“ konnte sie Xavier Naidoo restlos überzeugen und erhielt von dem Musikstar die „Goldene CD“. Damit war ihr die Teilnahme am Auslandsrecall in Thailand sicher. Der Traum von der großen Musikkarriere ist für die 18-Jährige nun trotzdem erst mal geplatzt, denn das Nachwuchstalent muss zu Hause bleiben. Der ärgerliche Grund: Ihr Reisepass ist abgelaufen.

Via Skype wandte sich die Sängerin an ihren Mentor Xavier Naidoo und erklärte: „Es geht darum, dass ich, damit ich nach Thailand reisen kann, einen gültigen Reisepass brauche - für mein Visum.“.Sie habe wirklich alles probiert, sei bei der angolanischen Botschaft allerdings auf Granit gestoßen, berichtete die Schweizerin mit Wurzeln in dem afrikanischen Land. „Das ist traurig. Ich glaube die Leute hätten sich tierisch gefreut, dich da in Aktion zu sehen“, meinte Naidoo.

Wie tief der Schock bei Luisa José sitzt, macht auch eine Instagram-Story klar, die sie heute veröffentlichte. Da schrieb die junge Frau: „Momentan nehme ich eine kleine Auszeit. Weil es doch sehr emotional ist für mich.“ Ihren Optimismus hat sie dennoch nicht verloren: „Alles was passiert, hat einen Grund und nur Gott weiß, was er für mich geplant hat.“