Seit 1981 stand Claus Theo Gärtner als Matula vor der Kamera. (ZDF / Jaqueline Krause-Burberg)

Als Privatdetektiv Matula hatte der Schauspieler Claus Theo Gärtner viele Fans: Erst in der Krimi-Reihe „Ein Fall für zwei“, dann in drei „Matula“-Fernsehfilmen. Nun, so verriet eine ZDF-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin „DWDL.de“, wird das Format endgültig eingestellt.

Von Senderseite sei diese Entscheidung schon lange geplant gewesen: „Weil das Special mit Claus Theo Gärtner und seiner Kult-Figur Matula so erfolgreich lief, wurden aus dem ursprünglich geplanten einen Film über die Jahre insgesamt drei - Matula ermittelte an der Nordsee, im Allgäu und auf Mallorca. Mehr als diese drei Filme waren nicht geplant“, erklärte die Sprecherin.

Seit 1981 spielte der inzwischen 76-jährige Gärtner den Privatdetektiv Matula. Bis 2013 wurden genau 300 Folgen der beliebten Krimi-Reihe „Ein Fall für zwei“ gezeigt. Anschließend spielte er „Matula“ in drei weiteren Spielfilmen, die traditionell an einem Karfreitag zu sehen waren. Die Krimi-Reihe „Ein Fall für zwei“ wurde 2014 nach kurzer Pause mit neuer Besetzung wieder aufgenommen.