Nach dem Skandal um die Rapper Farid Bang (links) und Kollegah wird der "Echo" nun abgeschafft. (Andreas Rentz/Getty Images)

Nach dem Skandal um Farid Bang und Kollegah nun der Paukenschlag: Der Musikpreis Echo wird in seiner aktuellen Form komplett abgeschafft. Das beschloss der Vorstand des Verbandes der deutschen Musikindustrie während einer außerordentlichen Sitzung in Berlin. In einer Mitteilung heißt es, der Echo sei „ein großartiger Preis und zugleich zentrales Branchenevent mit vielen bewegenden Momenten und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern gewesen“.

Die Auszeichnung solle jedoch „keinesfalls als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen“ werden, hieß es weiter. Die Marke „Echo“ sei dadurch stark beschädigt worden. Der BVMI entschuldigte sich für das „um den diesjährigen Echo herum Geschehene“. Dies könne „zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden“, bedauerte der Vorstand - ohne die Namen der Rapper in der Mitteilung zu erwähnen. Man wolle Sorge tragen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederhole.

Stars wie Marius Müller-Westernhagen hatten sich von der Verleihung distanziert. (Andreas Rentz/Getty Images)

Bereits im Vorfeld der Verleihung war harte Kritik an der Nominierung von Farid Bang und Kollegah geübt worden. Für Unmut sorgten vor allem die Texte des Albums „Jung, Brutal, Gutaussehend 3“, das als antisemitisch und gewaltverherrlichend beschrieben wurde. Während der Verleihung hatte sich Campino kritisch dazu geäußert; nach der Vergabe des Echos an die Rapper gaben mehrere Preisträger ihre Auszeichnung zurück.

Infolge der erregten Debatte in den Medien hatte der BVMI angekündigt, das Konzept des Echos komplett zu überarbeiten. Zuvor hatte man die Auszeichnung noch damit begründet, dass sich die Echo-Vergabe nach den Plattenverkaufszahlen richtet. Nun jedoch sei ein völliger Neuanfang notwendig. Dieser betrifft auch die Ableger Echo Klassik und Echo Jazz.