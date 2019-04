Wer vor ewigen Zeiten aus Jux einen dämlichen PlayStation-Namen wie "Hasimausi84" ausgewählt hat, der ärgert sich unter Umständen seit Jahre darüber - aber jetzt darf er ihn endlich ändern. Ausnahme: Ältere Spiele wie "Bloodborne" bilden unter Umständen immer noch die ungeliebte ID ab. (From Software / Sony)

Wer sich einst bei der Erstanmeldung für eine PlayStation-ID wie „HasiMausi“ entschieden hatte und sich fortan darüber geärgert hat, dass sich der User-Name nicht mehr ändern ließ, kann jetzt aufatmen: Auf vielfachen Wunsch der PS4-Community hat Sony endlich ein Feature in die System-Oberfläche implementiert, mit dem sich der - unter Umständen lästige - Name gegen einen cooleren austauschen lässt - vorausgesetzt natürlich, dieser Name ist bisher nicht anderweitig vergeben.

Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Spiele-Titel, die vor dem 1. April 2018 veröffentlicht wurden, könnten eventuell Anstoß nehmen an der Namensänderung und dem betreffenden User Zugriff auf seinen Spielstand verwehren.

Zu den möglichen Problemkandidaten gehören unter anderem „Everybody's Golf“, „Little Big Planet 3“ sowie „Onrush“. Bei „The Las of Us Remastered“, „Assassin's Creed 4: Black Flag“, „GTA 5“ und „Bloodborne“ dagegen dürften nur kleinere Schwierigkeiten auftreten: Hier erscheint unter Umständen noch die alte PlayStation-ID des Spielers oder sind die damals gesicherten Spiel-Optionen flöten gegangen.