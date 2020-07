Gerettet! Jagdschülerin Silvia trägt ein junges Reh zum Waldrand. Ihre Ausbilderin Jule erklärt, dass das Kitz sonst vom Mähdrescher getötet würde. (ZDF / Marcel Martschoke)

Knapp 80 Prozent aller Frauen und Männer, die heutzutage den Jagdschein erwerben, sagen: „Ich werde Jägerin, weil ich die Natur liebe und sie schützen möchte.“ Auch im Falle der Jagdschülerin Silvia (47) ist das so, sieht sie sich doch eher als Wildhüterin denn als Jägerin. In der 37°-Reportage von Jens Niehuss mit dem etwas irreführenden Titel „Jagdfieber“ hat Silvia soeben ein Rehkitz vor den Messern eines Mähdreschers gerettet. Die Krankenschwester hätte nie gedacht, dass die Rettung von Rehkitzen zur Ausbildung im Jagdunterricht gehört.

Für die neuen Jäger gilt es, die Balance zwischen der Landwirtschaft, den Waldbesitzern und dem Wild zu erhalten. Dazu gehört auch die Pflicht zu schießen, möglichst zum Zweck des eigenen Verzehrs. Fleisch aus der Massentierhaltung wird Jule, Silvias Lehrerin und angehende Tierärztin, nie mehr essen. Jäger Hermann (54) indessen hat noch eine andere Methode: Er will in seinem Revier Bäume durch großräumige Neuanpflanzungen schützen. Die staatlichen Pflichtquoten für zu erlegendes Wild hält er übrigens für viel zu hoch.

Jagdschülerin Silvia hat im hohen Gras ein Rehkitz gefunden. Das Verstecken vor Feinden wie dem Fuchs ist angeboren. (ZDF / Marcel Martschoke)

Die Schulung der angehenden Jäger ist umfangreich. Sie dauert acht Monate, mit abendlichen Theoriekursen und Praxisunterricht an den Wochenenden. Das „grüne Abitur“ wird die abschließende Jägerprüfung gar genannt, nicht wenige fallen durch und müssen sie dann wiederholen. Die Kurse sind jedoch so voll wie nie - ein Viertel der Jagdwilligen ist übrigens weiblich, in Großstädten die Hälfte. Jäger aus Liebe zur Natur - das muss kein Widerspruch in sich sein, wie die ZDF-37°-Reportage beweist.