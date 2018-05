Als Hans Beimer spielte Joachim Luger 33 Jahre lang in der "Lindenstraße" mit. (WDR / Mara Lukaschek)

Als „Vater Beimer“ war er ein Urgestein der „Lindenstraße“: Nun verlässt Joachim H. Luger nach 33 Jahren und 1.685 Folgen die beliebte ARD-Serie (sonntags, 18.50 Uhr). „Im Oktober werde ich 75 Jahre alt, und da möchte ich noch einmal Neues wagen“, teilte der Schauspieler mit, der seit der ersten Folge 1985 mitspielte. „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ verlasse er die „Lindenstraße“ - nach Angaben des WDR „auf eigenen Wunsch“.

Weiterhin ließ der Sender wissen, dass seine Figur Hans Beimer in der Folge unter dem Titel „Die Ruhe nach dem Sturm“ am 2. September das Zeitliche segnen wird. Wie genau sie stirbt, wurde nicht bekannt. Der Charakter war zu Beginn der Vorabendserie noch mit „Mutter Beimer“, gespielt von Marie-Luise Marjan, verheiratet. Zum Schock der Fans verliebte sich Hans im Laufe der Jahre in seine Nachbarin Anna Ziegler (Irene Fischer) und trennte sich von seiner Frau.