Auseinandersetzung in Ludwigshafen

Aus Online-Spaß wird brutaler Ernst - Prügelei wegen "Pokémon Go"

Eine Schlacht in der Welt der Online-Videospiele hat sich in das real existierende Ludwigshafen verlagert. Zwei Männer - 42 und 51 Jahre alt - gerieten bei dem Online-Game "Pokémon Go" in der Stadt aneinander.