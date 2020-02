Die Auschwitz-Gedenkstätte krisitiert die Amazon-Serie "Hunters" mit Al Pacino (links) scharf. (2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz hat die neue Amazon-Streamingserie „Hunters“ für die fiktive Darstellung von Nazi-Brutalität scharf angegriffen. In der vor kurzem gestarteten Serie mit Al Pacino in der Hauptrolle geht es um eine Gruppe von Nazi-Jägern aus New York, die in den 70er Jahren einstige Täter aufspüren.

Bei der Kritik der Gedenkstätte geht es vor allem um eine Szene, die in dem Lager spielen soll. Dabei müssen Menschen als Schachfiguren agieren - wer geschlagen wird, muss sterben. „Das ist so nie passiert“, sagte Gedenkstättensprecher Pawel Sawicki am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. „Auschwitz ist ein authentischer Ort. Und wir haben das Gefühl, dass das Schaffen einer Geschichte, die nicht stattgefunden hat, ein gefährlicher Missbrauch und ein Schlag gegen das Gedenken an die Opfer ist.“

Auf Twitter schrieb das Museum: „Auschwitz war voll schrecklichem Schmerz und Leid, Überlebende haben davon Zeugnis abgelegt. Ein erfundenes Schachspiel mit Menschen für 'Hunters' ist nicht nur eine gefährliche Dummheit und eine Karikatur. Es ruft auch zukünftige Leugner auf den Plan.“ In einer Antwort in der regen Diskussion unter dem Tweet postete es überdies: „Wir bevorzugen eine wahre Geschichte, die zu einer Million Wahrheiten führt. Man sollte keine gefälschte Realität schaffen, wenn die Einzelheiten dieser Realität so gut dokumentiert sind.“

Natürlich sei die Serie kein Dokumentarfilm, sagte Gedenkstättensprecher Sawicki. Aber die Grausamkeiten in Auschwitz seien durch viele Zeugenaussagen dokumentiert. In einer Zeit, wo nicht mehr Überlebende des Lagers, sondern eine jüngere Generation Werke über Auschwitz verfasse, steige die Verantwortung für Faktentreue. „Es ist problematisch, wenn Geschichten ausgedacht werden.“ Denn von verdrehten Fakten sei es nicht weit bis zu der Behauptung, das alles sei nie passiert.

Im Branchenblatt „Variety“ reagierte der Erfinder der Serie, David Weil, auf die Kritik: „Es ist die Wahrheit, dass Nazis sadistisch agierten, dass sie Menschen folterten, sogar, dass sie grausame 'Spiele' erfanden. Ich wollte aber nicht diese spezifischen, traumatisierenden Taten zeigen.“ Symbolische Darstellungen böten jedem einzelnen Zugang zu einer emotionalen und symbolischen Realität, die es uns ermögliche, die Erfahrungen der Shoah besser zu verstehen. Weil wehrt sich gegen die Idee, dass Geschichten über den Holocaust niemals fiktionalisiert werden sollten und sagt, dass „Hunters“ keine Dokumentation sei, sondern lediglich von historischen Ereignissen inspiriert.

Die Auschwitz-Gedenkstätte empfindet dies als „schlechte Ausrede“ und fordert: „Respektieren Sie die Genauigkeit und das Andenken der Opfer.“ (dpa)