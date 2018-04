Drangsal - Zores

Im allerersten Video trumpfte er schon mit Jenny Elvers auf, für sein Debüt „Harieschaim“ wurde er 2016 als vielversprechender Pop-Newcomer gefeiert. Max Gruber alias Drangsal, 24, aus der pfälzischen Provinz stammend, bewies von Anfang an enormes Potenzial, und er hat große Ziele. Platz 29 in den Charts - da muss mehr gehen, und da kann mit dem zweiten Album „Zores“ auch mehr gehen. Vor allem, weil Gruber stilistisch klug nachjustiert hat.

Zu viel Englisch, zu viel bei Depeche Mode und anderen Synthpop-Bands der 80-er abgekupfert: Ein bisschen was zum Kritisieren fand sich dann doch vor zwei Jahren, als das Debüt erschien. Kein Problem für Gruber, dessen Künstlername Drangsal (nach einem Bestattungsinstitut in Landau) wie eine Warnung klingt, der aber doch von allen gemocht werden will. Von den zwölf Songs werden diesmal neun auf Deutsch vorgetragen.

Drangsal möchte mit viel Liebe für die 80-er ein Popstar von morgen werden. Das Talent dazu hat er auf jeden Fall. (Jim Rakete)

Deutsch singen ist gerade hip, Sasha und die Donots tun es jetzt auch, aber am Ende ist „Zores“ trotzdem ein Album, mit dem Drangsal sein musikalisches Profil enorm schärft. Nach Depeche Mode klingen die Songs kaum noch. Wenn es alte Vorbilder gibt, dann sind das diesmal vor allem The Cure. Es geht aber auch oft in ganz andere Richtungen: Der erst melancholische, dann experimentell scheppernde Opener „Eine Geschichte“ lässt kurz mal an die Einstürzenden Neubauten denken, einige der rockigen Nummern („Sirenen“, „Weiter nicht“) erinnern aber auch an subversive zeitgenössische Deutschrock-Acts wie Kaffkönig oder Vizediktator.

Liebe um jeden Preis ist jedenfalls nicht das Ding von Drangsal, der gescheit genug ist, bei allem Kommerz auch die Kunst nicht zu vergessen. In seinem Fall ist heißt das, dass er sich in allem, was er tut, auch seine etwas abseitigeren Noten bewahrt. Er mag radiotaugliche Melodien, und er singt viel von Liebe, aber er nähert sich dem Thema eben nicht von der kitschigen Seite her an, sondern über ausgeschlagene Zähne („Magst du mich“) oder Stalker-artigen Fanatismus („Sirenen“). Der Effekt: Man singt bei fast allen Songs sofort mit, aber wenn man genauer hinhört, wird man über manche Zeile auch etwas länger nachdenken und sich manchmal vielleicht auch ein bisschen erschrecken.