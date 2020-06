Großfahndung nach Tätern

Auto fährt in München in Menschengruppe - drei Verletzte

In München ist am Mittwochnachmittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Drei Menschen wurden verletzt. Die Täter sind flüchtig.