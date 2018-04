Eilmeldung (Christina Kuhaupt)

In Münster hat es Tote und Verletzte gegeben, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge. Nach Informationen des "SPIEGEL" soll sich der Täter erschossen haben. Wie das Portal weiter berichtet, handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Kleinlaster. Laut der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf soll es sich um einen Anschlag handeln.

Die Polizei hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, den betroffenen Bereich zu meiden. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie über Twitter mit. "Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort." (dpa)

++ Mehr in Kürze. ++