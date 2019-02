Über die Zeit nach dem Candle-Light-Dinner mit Vanessa möchte der Bachelor Andrej nicht reden. Immerhin lud er die Blondine zu einem Übernachtungsdate ein. (TVNOW)

„Der Bachelor“ geht in die heiße Phase. Mit Blick auf die anstehende Vorschlussrunde der diesjährigen Staffel ist das durchaus wörtlich zu nehmen. Wie weit ist Bachelor Andrej Mangold so kurz vor dem Finale gegangen? Nach einer Nacht mit Vanessa verbittet er sich die Nachfrage nach intimen Details: „Das geht keinen was an“, wiegelt der Rosenkavalier laut einer Programmankündigung von RTL ab. Die Blondine darf mit dem Profi-Basketballer ein Dreamdate auf Kuba verbringen. Die beiden schnorcheln, genießen ein romantisches Candle-Light-Dinner, und schließlich lädt Andrej Vanessa ein, die Nacht bei ihm zu verbringen. Hinter fest verschlossenen Türen ...

Auch mit Jenny und Eva darf er ein Dreamdate in Kuba verbringen und kommt den beiden Frauen näher. Jenny wird mit dem Bachelor den Regenwald erkunden, Eva und Andrej gehen bei einer Tanzstunde auf Tuchfühlung. Doch so schön die Dates auch klingen, es gibt auch noch schwierige Themen für den 32-Jährigen. Eva gesteht, sie habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt, und mit Jenny muss er über deren Freundschaft zu Mitkandidatin Vanessa sprechen.

Vanessa und Andrej genießen die Sonne auf Kuba. Ob das für eine weitere Rose reicht? (TVNOW)

Auch am Ende der vorletzten Folge hat Andrej wieder eine Rose zu wenig zu vergeben: Welche beiden Damen ins Finale in einer Woche einziehen, zeigt RTL am Mittwoch, 20. Februar, 20.15 Uhr.