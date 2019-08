Ernestine Palmert buhlte um das Herz von "Bachelor" Andrej Mangold und musste in der fünften "Nacht der Rosen" gehen. (TVNOW)

In der RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“, die im Herbst startet, versuchen ehemalige Teilnehmer von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ erneut ihr Glück, die große Liebe zu finden. Nun bestätigte der Sender die ersten Kandidaten.

Unter anderem in der Verlosung: Carina Spack, die 2018 um Daniel Völz kämpfte, war schon in der letzten „Bachelor in Paradise“-Staffel zu sehen. Dort fand sie allerdings nicht den Richtigen - und versucht es nun dieses Jahr einfach noch mal. Neben ihr werden Meike Emonts und Michelle Schellhaas, die ebenfalls um Daniel Völz buhlten, dabei sein.

Sebastian Mansla war in der aktuellen "Bachelorette"-Staffel zu sehen. Er datete zuvor die beste Freundin von Gerda Lewis und musste daher in der ersten Folge gehen. (TVNOW)

Aus der diesjährigen neunten „Bachelor“-Staffel, in der Andrej Mangold seine Herzdame suchte, nehmen Jade Übach und Ernestine Palmert teil. Und auch aus der aktuellen „Bachelorette“-Staffel um Gerda Lewis, die immer mittwochs, 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt wird, ist ein Teilnehmer bei „Bachelor in Paradise“ mit dabei: Sebastian Mansla datete bereits Gerda Lewis' beste Freundin und musste sich daher direkt in der ersten Folge verabschieden.

Der prominenteste Teilnehmer der neuen „Bachelor in Paradise“-Staffel läuft indes gewissermaßen „außer Konkurrenz“: „Ur-Bachelor“ Paul Janke ist zwar ebenfalls Single, soll aber als Barkeeper den Kandidaten mit aller seiner Lebenserfahrung ein offenes Ohr bieten.

Jade Übach buhlte ebenfalls um Andrej Mangold, ging allerdings in der siebten "Nacht der Rosen" freiwillig. (TVNOW)

Der Ur-„Bachelor“ kehrt zurück

Filip Pavlovic, Rafi Rachek und Sören Altmann sind aus der fünften „Bachelorette“-Staffel bekannt, als sie 2018 um das Herz von Nadine Klein kämpften. Außerdem können sich die Zuschauer auf zwei Kandidaten freuen, die bereits vor längerer Zeit bei RTL die große Liebe suchten: Natalie Stommel versuchte 2013 ihr Glück bei „Bachelor“ Jan Kralitschka, flog allerdings schon in der ersten Folge aus. Und auch Paul Janke, der „Bachelor“ von 2012, ist zu sehen - allerdings nicht als Teilnehmer, sondern als Barkeeper.

Sören Altmann kämpfte 2018 um das Herz von Nadine Klein. Er musste bereits in der dritten "Nacht der Rosen" gehen. (TVNOW)

Wann die zweite Staffel von „Bachelor in Paradise“ ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Im letzten Jahr fanden Yeliz Koç und Johannes Haller ihr Liebesglück und sind aktuell in er RTL-Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen.