Blonde Versuchung für die Kuppelinsulaner: Janina Celine ist neu auf "Love Island". (RTL II / Magdalena Possert)

Manche „Love Island“-Zuschauer dürften in der Sendung vom Montagabend zweimal hingeschaut haben. Kennt man Neu-Insulanerin Janina Celine, die sich im freizügigen Kuppel-Resort von RTL II einfand, nicht von irgendwoher? Aber doch, da war was: Die 23-jährige Hamburgerin hatte erst Anfang des Jahres in der letzten „Bachelor“-Staffel bei RTL von sich reden gemacht.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau und Influencerin war die Erste, die „Bachelor“ Daniel Völz einen Schmatzer auf die Lippen setzen durfte, wurde vom Rosenkavalier aber dennoch frühzeitig „abserviert“. Statt mit romantischen Dates fiel Janina Celine vor allem mit einer federführenden Rolle im wild grassierenden Zickenkrieg in der Bewerberinnen-Villa auf. „Es sind Worte gefallen, die würde ich gerne zurücknehmen“, zeigte sich die Norddeutsche beim Nachtreffen reumütig und giftete nur noch in Richtung von „Bachelor“ Daniel: „Man hat sich irgendwann verarscht gefühlt!“

"Ich kann Männer echt leicht um den Finger wickeln", ist sich Janina Celine sicher. (RTL II / Magdalena Possert)

„Love Island“-Bewohner Yanik (31), dürfte also gewarnt sein. Denn Flirtprofi Janina Celine („Ich kann Männer echt leicht um den Finger wickeln“) entschied sich zum Einstand in der sogenannten „Paarungszeremonie“ für ihn und ging auch gleich auf Tuchfühlung. „Dating und Knutschen ist voll mein Ding“, bekräftigte die hanseatische Versuchung im RTL-II-Interview, dämpfte aber auch die Erwartung: „Bis es zum Sex kommt, dauert es bei mir. Da bin ich ein kleiner Spießer.“

Weiter geht es auf der Liebesinsel mit Tag neun am späten RTL-II-Abend, um 22.15 Uhr. Das große Finale um 50.000 Euro steigt am Montag, 1. Oktober, 22.15 Uhr.