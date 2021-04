Ab dem 12. April (montags bis freitags, 16 Uhr) sucht die Moderatorin Meltem Kaptan auf VOX die besten Hobbybäcker Deutschlands. (TVNOW / Guido Schröder)

Nach Sendungen wie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“, „Die schönste Braut“ oder erst kürzlich „Salonfähig - Wer macht schöner?“ nimmt nun ein Backwettbewerb den täglichen Slot im Anschluss an Guido Maria Kretschmers beliebtes Nachmittagsformat „Shopping Queen“ ein. Begleitet von Comedy-Star Meltem Kaptan, die in der Vergangenheit bereits Shows wie „Das große Backen“ moderierte, treten bei „Allererste Sahne - Wer backt am besten?“ fünf Hobbybäcker gegeneinander an.

Die große Herausforderung: Rezepte sind tabu! Täglich gibt ein anderer der Kandidaten eine persönliche Back-Kreation vor, die die Konkurrenten ganz nach dem Prinzip von Tim Mälzers „Kitchen Impossible“ frei Schnauze bestmöglich nachahmen müssen. Der jeweilige Bäcker des Tages, ein Experte und Moderatorin Meltem Kaptan verkosten und bewerten anschließend die Ergebnisse. Erst am Ende der Woche erfahren die Teilnehmer, wer zum besten Hobbybäcker gekürt wird und somit das Preisgeld von 2.500 Euro mit nach Hause nehmen darf.

„Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das Wahnsinn ist“

Meltem Kaptan, die vor allem durch ihre Auftritte bei Stand-Up-Shows wie „Nightwash“ und dem „Quatsch Comedy Club“ bekannt wurde und regelmäßig die Kabarett-Sendung „Ladies Night“ moderiert, hat großen Respekt vor der Aufgabe, ohne genaue Mengenangabe zu backen. „Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das Wahnsinn ist,“ erklärte die 40-Jährige im Interview mit RTL. „Ich zum Beispiel habe mal versucht, einen Hefezopf ohne Rezept nachzubacken. Der sah am Ende aus wie ein plattgedrückter Regenwurm.“