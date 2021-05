Die Lachswanderung beschert Grizzlys jedes Jahr einen wahren Festtagsschmaus. (WDR / Phil Timpany / Omnifilm Entertainment)

Hoch oben, im eisigen Nordwesten Kanadas, an der Grenze zu Alaska, liegt der Bear Cave Mountain - ein Berg, der seit vielen Jahren die Heimat von Grizzlybären und ihren Jungtieren ist. Unter ihnen lebt auch Sophie, eine junge Bärin, die in der Naturdokumentation „Der Berg der Bären“ von Phil Timpany über einen langen Zeitraum begleitet wird. Im Rahmen der ARD-Sendereihe „Erlebnis Erde“ ist der Dokumentarfilm nun erstmals zu sehen.

Phil Timpany ist ein erfahrener Naturfilmer: Während seiner 35-jährigen Karriere hat er über 3.000 Tage damit verbracht, mit Grizzlybären zu interagieren. Somit ist es wenig erstaunlich, dass auch „Der Berg der Bären“ einen unvergleichlich detaillierten Einblick in das Leben und die Entwicklung von Sophie bietet. Zu Beginn ist sie ein unerfahrenes Weibchen, welches mit seinen neun Jahren kurz vor dem Eintritt ins Erwachsenenalter steht.

Am Fishing Branch River kommt es zu Revierkämpfen zwischen den Grizzlybären. (WDR / Phil Timpany / Omnifilm Entertainment)

Drei Bären in den unendlichen Weiten von Yukon

Die Kamera verfolgt sie bei der Nahrungssuche und Jagd und fängt dabei das Naturwunder der Keta-Lachse ein: Jedes Jahr, so erfährt man, begeben sich die Fische auf eine Reise von 2.000 Kilometern flussaufwärts, um am Ort ihrer Geburt selbst zu laichen. Sophie und die anderen Bären nutzen das Großaufgebot an Fischen natürlich, um ihren eigenen Hunger vor dem mehrmonatigen Winterschlaf zu stillen.

Nicht nur im Morgengrauen ist die Landschaft im kanadischen Yukon einfach atemberaubend. (WDR / Phil Timpany / Omnifilm Entertainment)

Doch es ist nicht nur ihr eigener Überlebenskampf, welchen Timpany mit der Kamera dokumentiert. Vielmehr fokussiert sich der Tierfilmer auf Sophies erste wirklich große Lebensaufgabe: die Aufzucht ihrer beiden Jungen. Gemeinsam streifen die drei Bären durch die schier unendlichen Weiten von Yukon. Dabei stellen nicht nur die speziellen Bedingungen ihres natürlichen Lebensraumes, sondern auch die anderen Bären für die Jungtiere eine ernstzunehmende Gefahr dar. Wie ungewiss ist die Zukunft, in welche sie ihre kleine Familie mit Eintritt des Winters führt?