Die Kicker von Borussia Dortmund um Marco Reus (rechts) schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle. Bald könnten die Spiele der Schwarz-Gelben bei DAZN laufen. Der Streamingdienst steigt in den Kampf um die Bundesliga-Rechte ein. (Getty Images / Jörg Schüler)

Nach der Champions League und der Europa League will DAZN nun auch Spiele der Bundesliga in voller Länge und live zeigen. Das stellen zumindest Aussagen des DAZN-Chefs für Deutschland, Thomas de Buhr, in Aussicht. Gegenüber der „Sport Bild“ betonte er: „Die Bundesliga und auch die 2. Bundesliga sind für Sportfans im deutschsprachigen Raum enorm interessant, und wir werden uns ganz genau ansehen, in welcher Form diese Rechte auf DAZN abbildbar sind.“ Damit sendet der Streamingdienst eine Kampfansage an seine Mitkonkurrenten Sky und Eurosport, die bisher die Spiele der deutschen Eliteklasse ausstrahlen.

Momentan läuft die Ausschreibung der DFL für die Übertragungsrechte ab der Saison 2021/2022. An das Übertragungsvolumen von Sky, das nach Angaben der „Sport Bild“ für 266 Erstliga- und 306 Zweitliga-Partien insgesamt 876 Millionen zahlt, wird DAZN allerdings nicht heranreichen. „Am Ende des Tages müssen die Rechte für uns auch wirtschaftlich darstellbar sein“, so de Buhr. Denn der monatliche Preis für DAZN, der derzeit bei 9,99 Euro liegt, soll nicht erhöht werden, so die klare Devise: „Ein Rechtepaket, das uns zwingen würde, den Preis auf 30 Euro im Monat anzuheben, macht für uns keinen Sinn.“

Ist DAZN im Kampf um die Bundesliga-Rechte erfolgreich, ginge die Expansion des Streamingdienstes weiter. De Buhr: „Wir haben unsere ohnehin hochgesteckten Ziele klar übertroffen, das Feedback der DAZN-Community über die fachliche und technische Übertragungsqualität ist überwältigend positiv.“

Seit Beginn der laufenden Saison zeigt DAZN exklusiv die Spiele der Europa League und den Großteil der Champions-League-Matches. Die Highlights aller Erst- und Zweitligaspiele der Bundesliga laufen 40 Minuten nach Abpfiff der Partien.