Influencer, Streamer und "PUBG"-Promis laden am 27. Juli für einen guten Zweck durch. Auch der deutsche Youtuber LeFloid ist mit von der Shooter-Partie. (PUBG Corporation)

Gerade in Deutschland genießen Online-Shooter wegen ihrer Gewalt-haltigen Darstellungen keinen besonders guten Ruf - doch ausgerechnet „PUBG“ als früher Vorreiter der aktuellen „Battle Royal“-Welle schickt sich jetzt an, diese Reputation durch eine Charity-Aktion aufzupolieren.

Das gemeinnützige Event startet im Rahmen der „PUBG Global Invitationals 2018“ (kurz „PGI 2018“), die am 27.07. in der Berliner Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Beim an die Veranstaltung angegliederten „PGI Charity Showdown“ treten 40 „PUBG“-Profis und 40 weltbekannte Streaming-Stars an, um satte Preisgelder zu erspielen. Die ersten drei Plätze sind dabei insgesamt eine Million US-Dollar wert, die anschließend komplett an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Mit von der Partie sind populäre Influencer wie LeFloid, DisRespect, Shroud, Moondye, Rubiu5, Willyrex und Sacriel, von denen sich je zwei mit bekannten „PUBG“-Profis zusammentun, um als schlagkräftiges Quartett gegen weitere Vierer-Teams anzutreten.

Unter der weiter verlinkten Twitch-Adresse können Fans die Action-geladene Austragung live verfolgen.