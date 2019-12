Im Adventure "Batman: The Telltale Series" ist der dunkle Ritter vor allem eins: gesprächig. (Telltale)

Weihnachten war zwar schon, dennoch ist Microsofts auch im neuen Jahr weiterhin in Geberlaune: 2020 beginnt für Abonnenten des Online-Diestes Gold jedenfalls ebenso reichhaltig wie abenteuerlich.

Zu den kostenlosen Spielen im Januarr zählt der zweite Solo-Auftritt von Leisetreter-Goblin „Styx“, in dem der grünhäutige Anti-Held auf der Suche nach den „Shards of Darkness“ einmal mehr durch feindliches Fantasy-Terrain schleicht und hinterhältige Fallen auslegt.

Erlebt in "Shards of Darkness" sein bisher stärkstes Abenteuer: Profi-Leisetreter Styx. (Cyanide / Focus Home Interactive)

Mehr auf Storytelling als auf Geschicklichkeit ausgelegt ist dagegen Telltales „Batman“-Serie, in der Gothams Fledermaus über fünf Episoden hinweg eine angenehm alternative Superhelden-Geschichte erlebt. Sorgfältige Einsatz-Planungen und Quicktime-Kämpfe inklusive.

Ein Fall für Freunde handfester Action-Schlachten sind im Januar die Gratis-Spiele für Xbox 360: Während „Tekken 6“ vor allem die Beat'em-Up-Fraktion zufriedenstellt, erlebt man mit „LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy“ knuffige Abenteuer an der Seite von Luke, Leia & Co.