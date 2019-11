Keine Multiplayer-Ballerei, sondern ein Rollenspiel mit Rundenkämpfen: "Battle Breakers" ist das neue Spiel von "Fortnite"-Hersteller Epic. (Epic Games)

Mit ihrem Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ haben Hersteller Epic und Entwickler People can fly einen der größten Gaming-Hits der Gegenwart im Programm. Über 200 Millionen registrierte Spieler, Milliarden-Umsätze und eine Prägung der Popkultur sind nicht von der Hand zu weisen: Stellt sich nur die Frage: Was kommt danach? Wird sich Hersteller Epic ewig auf den Erfolg verlassen und darauf hoffen, dass er noch über Jahre hinweg anhält?

Die Antwort darauf lautet: „Battle Breakers“. Jüngst hat Hersteller Epic den neuen Titel online gestellt - und in den Genuss des kostenlosen Spektakels kommen neben PC-Gamern außerdem die Besitzer von Smartphones und Tablets mit iOS oder Android.

Nur die Ruhe

Wer jetzt allerdings eine weitere Mehrspieler-Ballerei nach „Fortnite“-Vorbild erwartet, könnte enttäuscht werden: Epics neues Free-to-Play-Game ist kein Action-Titel, sondern ein waschechtes Rollenspiel - jede Menge Mikro-Management und strategische Kämpfe inklusive.

Betreiber Epic zufolge handelt es sich dabei um das Herzensprojekt eines kleinen Entwicklerteams. Dabei geht es um ein von Aliens attackiertes Fantasy-Königreich, für dessen Verteidigung die Spieler nun munter Helden rekrutieren und - entweder alleine oder im Team - in mehr als 1.000 Dungeons hinuntersteigen. Free-to-play-typisch können investitionsfreudige Spieler eine Menge Geld in dem Titel lassen - vor allem, um neue Helden zu kaufen. Außerdem bietet Epic einen Battle-Pass an, der neben allerlei Extras und Achievements extra Herausforderungen mitbringt.

Aktuell reagiert die Community allerdings eher verhalten auf das neue Spiel des „Fortnite“-Anbieters, gerade die aggressive Monetarisierung über den Ingame- und Echtgeld-Shop wird kritisiert. Überhaupt erscheint es unwahrscheinlich, dass Epic mit einem Rollenspiel zum „Fortnite“-Erfolg aufschließen kann. Aber vermutlich hat man es auch gar nicht darauf abgesehen. Wahrscheinlich sind die „Battle Breakers“ lediglich ein kleines Entschleunigungsexperiment des Herstellers.