Ist dank neuer "Lite"- und Free-to-play-Version jetzt auch für Gamer mit vergleichsweise schwachem Spiele-PC ein Thema: der Battle-Royale-Hit "PUBG". (PUBG Company)

Wenn Hersteller ihre Spiele an den Gamer bringen wollen, müssen sie die potenziellen Kunden nicht nur von der Qualität des Produkts überzeugen, sondern gleichzeitig noch andere Verbreitungs-Hürden nehmen: So sind gerade schnelle Action-Spiele meist ein Fall für besonders leistungsstarke Gaming-PC - Kunden mit vergleichsweise schwachen Rechnern werden dadurch fast schon systematisch ausgesperrt. Um diese empfindliche Beschneidung der Zielgruppe auszuhebeln, hat die PUBG Company zusammen mit ihrem asiatischen Lizenznehmer Tencent in Asien schon Anfang des Jahres eine Lite-Version ihres Multiplayer-Hits „Player Unknown's Battleground“ veröffentlicht - und die soll es am 10. Oktober auch in den Westen schaffen.

Der Download des „PUBG Lite“-Clients soll kostenlos sein, Geld will der Hersteller vermutlich über die Battle-Royale-typischen Season-Pässe verdienen. Zum Vergleich: Die Original-Version des Spiels rangiert aktuell bei um die 30 Euro. Die grundsätzliche Funktionalität des Titels - 100 Gamer treten an, der letzte Überlebende gewinnt - ist dabei noch voll intakt, Performance wird stattdessen durch eine deutlich detailärmere Grafikkulisse eingespart.

Tatsächlich wird das Free-to-play-„PUBG“ sogar mit einem neuen und obendrein „Lite“-exklusiven Spielmodus kommen. In dem bekämpfen sich zwei Vierer-Teams vor dem Hintergrund eines alten Lagerhauses - und zwar mit dem Ziel, als erste Mannschaft 40 Abschüsse zu erreichen.