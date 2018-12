Das Spieler-Konterfei im Singleplayer-Inhalt "Der letzte Tiger" ist ein Nazi: der Panzer-Kommandant Peter Müller. (EA DICE)

In den bisherigen „Kriegsgeschichten“ der Einzelspieler-Kampagne von „Battlefield 5“ wurde vom Schicksal norwegischer Widerstandskämpfer, britischer Elite-Soldaten und afrikanischer Zwangsrekruten erzählt. Nun kommt ein neues Kapitel hinzu - und Hersteller EA wagt den Tabubruch: Bestandteil der jüngst veröffentlichten Erweiterung „Overtüre“ ist die Singleplayer-Mission „Der letzte Tiger“. Darin schlüpft man in die Uniform des Panzer-Kommandanten Peter Müller, der zusammen mit seiner Mannschaft in der Endphase des Zweiten Weltkriegs durch das Rheinland rollt, um in einem Himmelfahrtskommando einen strategisch irrelevanten Brückenkopf zu verteidigen. Es ist das erste Mal in der Geschichte eines Hochglanz-Shooters, dass Spieler für Nazi-Deutschland in die Schlacht ziehen.

Trotz dieser für einen Kriegs-Shooter heiklen Rollenverteilung bemühen sich die Entwickler sichtlich um Kriegs-Kritik. Zum Beispiel, indem sie dem Spieler vor Augen halten, wie unmenschlich das Nazi-Regime gegen Kriegsende auch mit seinen eigenen Leuten umging: So wurden junge Wehrmachtssoldaten wegen Schwäche oder Befehlsverweigerung erhängt, um die „Kampfmoral“ aufrechtzuerhalten. Weiterhin verzichtet „Der letzte Tiger“ auf die Darstellung von Nazi-Symbolen wie dem Hakenkreuz.

Dass die kritische Rechnung trotzdem nicht richtig aufgeht, ist der nach wie vor der kompromisslosen Action der Episode geschuldet: Obwohl es am Ende keine Helden, sondern nur Täter geben wird und das sinnlose Verheizen junger Soldaten in den letzten Kriegstagen offenbar wird, bleibt „Battlefield 5“ die meiste Zeit über eine unreflektierte Schießbude - nur eben mit anderer Rollenverteilung. Ein Umstand, der Müllers urplötzliche Verwandlung in einen Regime-Kritiker zum Ende der Mission nur umso unglaubwürdiger macht.

Zwar ist es lobenswert, dass EA DICE sich dieser heiklen Thematik annehmen möchte, aber ein derartiger „Shooter-Quickie“ scheint dem nicht ansatzweise gerecht zu werden.