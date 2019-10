Nord-Süd-Liebe: Friseurmeisterin Steffi stammt aus Münster, Stephan ist ein waschechter Bayer. (TVNOW / Dieter Minderlein)

Auch in der laufenden neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel fährt Inka Bause Top-Quoten ein, was auch ein Beweis dafür ist, dass sie zu den vertrauenswürdigsten, charmantesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen zählt. Wichtig ist für ihre Land-Kuppelei aber natürlich auch immer wieder die Probe aufs Exempel - quasi als Beleg dafür, dass die Grundidee der Ehe-Anbahnungsreihe auch tatsächlich aufgeht. Also blickt die Jubiläums-Sondersendung „ 15 Jahre Bauer sucht Frau - Vom Scheunenfest zum Traualtar“ jetzt auf die Highlights der 15 Staffeln zurück, in denen es tatsächlich geklappt hat: 30-mal lernten sich in der RTL-Sendung bereits Heiratswillige lieben und wagten den Schritt vor den Trau-Altar und aufs Standesamt.

Aktuellster Beweis: Stephan und Steffi fanden 2018 bei „Bauer sucht Frau“ zueinander. Nun begleitet sie der Sender auf ihrem schönsten Tag - zur Hochzeitsfeier.