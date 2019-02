Inka Bause verhilft ab sofort Landwirten auf der ganzen Welt zum Liebesglück. Die Vorstellungssendung der Kandidaten von "Bauer sucht Frau international" läuft am Sonntag, 3. März, bei RTL (19.05 Uhr). (TVNOW / Stefan Menne)

Nur wenige Reality-TV-Formate waren in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie „Bauer sucht Frau“. In der Kuppel-Soap haben viele alleinstehende Landwirte die große Liebe gefunden. Nach 14 Jahren und ebenso vielen Staffeln bringt RTL nun ein neues Spin-Off der Erfolgsproduktion auf Sendung. In „Bauer sucht Frau International“ soll auch für Landwirte in weiter Ferne ein Leben in trauter Zweisamkeit angestoßen werden.

Wie auch bei der Original-Sendung werden die Bauern zunächst in einer Vorstellungsausgabe dem RTL-Publikum präsentiert (Sonntag, 3. März, 19.05 Uhr). Im Nachgang können sich interessierte Damen bewerben, um ihren Favoriten kennenzulernen. Weil die Bauern auf der ganzen Welt, von Südamerika über Australien bis Afrika, zu Hause sind, geht es für die Frauen dann sofort zum ersten Treffen auf die jeweilige Farm. In insgesamt vier Episoden der Special-Staffel haben die Auserwählten dann Zeit, sich gegenseitig näher kennenzulernen.

In den insgesamt vier Folgen des Spin-Offs "Bauer sucht Frau international" gehen Landwirte aus Südamerika, Australien und Afrika auf die Suche nach der richtigen Partnerin. (TVNow)

Schon in den vergangenen Staffeln von „Bauer sucht Frau“ waren immer mehr internationale Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe. Nun wird also eigens dafür ein Spin-Off auf Sendung gehen. Moderiert wird das Format von Inka Bause, als Produzent von „Bauer sucht Frau international“ tritt UFA Show & Factual auf.