Sieht so großes Fernsehen aus? Schlager-Pop-Star Andreas Gabalier (Mitte, mit Sarah Connor und Gregor Meyle) schossen in der VOX-Sendung "Sing meinen Song" Tränen in die Augen. (MG RTL D / Stefan Menne)

RTL hat mal wieder in den Archiven gekramt und als Programmalternative am großen ESC-Abend eine vierstündige Primetime-Sendung unter dem sicherlich ab und an anfechtbaren Titel „Die schönsten Fernsehmomente Deutschlands“ zusammengestellt. Dabei darf in der Ankündigung der kleine, aber bedeutsame Hinweis auf großartige Erinnerungsstücke „nicht nur bei RTL“ nicht fehlen. Dass vornehmlich Ereignisse der eigenen Senderfamilie, zu der bekanntlich auch VOX, ausgewählt wurden, überrascht dagegen nicht wirklich.

So reihen sich Erinnerungen an den waghalsigen Stratosphären-Sprung des Extremsportlers Felix Baumgartner aus 39 Kilometern Höhe neben TV-Bilder von der K.O.-Niederlage Wladmir Klitschkos gegen Anthony Joshua, die sein Karriereende markierten. Allerdings muss offenbar auch als eine „schönster Moment“ durchgehen, als der selbsternannte „Volks-Rock'n'Roller“ Andreas Gabalier bei VOX in Tränen ausbrach. Was war passiert? Man hatte ihm in der Musiksendung „Sing meinen Song“ seinen eigenen Lieblingssong vorgespielt. Wie schön!