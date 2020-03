Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth kehrt mit einer neuen, seiner bislang zweiten Fastenpredigt auf den Nockherberg zurück. (BR/Fabian Stoffers)

Es ist das alljährliche große Staatstheater, bei dem die oft zu Unrecht als latent verschlossen und grob gescholtenen Bayern vor allem sich selbst, aber ein wenig auch dem Rest der Welt beweisen wollen, dass sie in Wirklichkeit doch weltoffen, locker und selbstkritikfähig sind. Wichtig ist natürlich auch diesmal bei der Übertragung „Auf dem Nockherberg 2020“, stets ein möglichst natürlich wirkendes Grinsen aufzusetzen, wenn man als Mächtiger oder noch nicht so bekannter Regionalpolitiker verbal „eingeschenkt“ bekommt.

Das Schlimmste, was der Polit-Prominenz beim traditionellen, satirisch umrahmten Starkbieranstich im Traditionsgasthaus passieren könnte, ist ohnehin nur eins: nicht erwähnt und gefilmt zu werden. Also darf man mit Spannung erwarten, welche Namen sich der Fastenredner Maximilian Schafroth, bekannt als Kabarettist und Schauspieler („Sommer der Gaukler“), diesmal auf seine Liste gesetzt hat. Im vergangenen Jahr hatte der Allgäuer die langjährige „Mama Bavaria“, dargestellt von der Kabarettistin Luise Kinseher, abgelöst. Schafroths Debüt kam gut an.

Ursula Heller und Christoph Deumling führen durch die Live-Übertragung aus der Großgaststätte und fangen erste Politiker-Reaktionen ein. (BR/Markus Konvalin)

„Sauber derbleckt“, heißt es um 22 Uhr

Für das anschließende Singspiel zeichnen Richard Oehmann und Stefan Betz verantwortlich. Sie müssen die Irrungen und Wirrungen der Politik mit gebotener drastischer Überzeichnung auf die Bühne bringen. Und darin liegt ein gewisses Problem, das in diesem Jahr vermutlich schon im Vorfeld einigen „Derbleckn“-Fans das Lachen im Hals stecken lassen dürfte. Wie kann man denn überhaupt das wüste Treiben der Politik noch satirisch zuspitzen, wenn sich Weltpolitiker wie Donald Trump oder Boris Johnson selbst mehr oder weniger freiwillig wie die Parodien von Horror-Polit-Clowns aufführen?

Markus Söder liebt den großen Auftritt. Er wirkt allerdings weniger kantig, seitdem er sich als "Landesvater" inszenieren lässt. (2020 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Der Ministerpräsident Markus Söder, lange Jahre als Winkel-Stratege und Wadelbeißer der bayerischen Politik verschrien, hat sich dagegen so sehr in seiner Landesvater-Rolle eingefügt, dass er überraschenderweise immer weniger Ecken und Kanten bietet. Wie gehen die Kabarettisten nun damit um? Zum Glück ist immerhin am Sonntag, 15. März, Kommunalwahl in Bayern. Es müssen in 2056 Gemeinden und Städten sowie in den 71 Landkreisen Würdenträger gewählt werden. Das dürfte einiges an Material für Spott und Satire abgeben.

Von BR-Seite führen Ursula Heller, Christoph Deumling und Sandra Rieß durch den Abend mit Rede und Singspiel. Sie fangen dann auch die beliebten ersten Reaktionen der Ehrengäste und Politiker ein - und dokumentieren deren wohlwollendes Lächeln.

Markus Söder und seine Gattin Karin wollen im Freistaat ausgleichend wirken. Zum Verdruss der Kabarettisten, die die alte Rauflustigkeit vermissen. (2020 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Im Anschluss geht es um 22.00 Uhr im BR-Fernsehen mit der Sendung „Sauber derbleckt“ weiter. Darin unterhalten sich dann Heller und Deumling mit den Gästen ihres Stammtischs über die Höhepunkte des Starkbieranstichs auf dem Nockherberg 2020.