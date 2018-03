Er gilt als einer der größten Astrophysiker aller Zeiten, seine Theorien über Raum und Zeit zeugen von einem genialen Geist. Stephen Hawking war ein gern gesehener Gast in "The Big Bang Theory". Als er in Sheldon Coopers Abhandlung einen groben Rechenfehler entdeckt, kollabiert der kurzerhand. Hawkings einziger Kommentar: "Na toll. Noch so ein Weichei!" (CBS / Warner Bros. / ProSieben)

Er war 21 Jahre jung, da erkrankte Stephen Hawking an der unheilbarben Nervenkrankheit ALS. Seine Ärzte prophezeiten ihm nur wenige Lebensjahre. Es kam anders. Der britische Astrophysiker, der unter anderem zur Physik der Schwarzen Löcher forschte, gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Und als einer der populärsten. Kein anderer Cambridge-Gelehrter wurde wie er als „Popstar der Wissenschaft“ verehrt.

ProSieben erweist dem großen Denker, Visionär und Mahner, der im Alter von 76 Jahren verstarb, die letzte Ehre und zeigt Serienfolgen, in denen Stephen Hawking Gastauftritte hatte. So steht der Mittwochnachmittag und -vorabend (14. März) beim Unterföhringer Sender ganz im Zeichen einer Hommage: Ab 15.45 Uhr sind zunächst drei Episoden der US-Nerd-Sitcom „The Big Bang Theory“ im Programm, die dem Physik-Genie huldigen. Darunter die Folge „Noch so ein Weichei“ (2012), in der Hawking einen Gastvortrag an der CalTech hält und Sheldon Cooper (Jim Parsons) seinem Idol ganz nahe kommt.

Am Mittwochabend, 20.15 Uhr, zeigt GEO Television den preisgekrönten Dokumentarfilm "Hawking", in dem der britische Wissenschaftler selbst seine bewegende Lebensgeschichte erzählt. (Geo Television / Brook Lapping 2017)

Ab 18.10 Uhr sind zwei ältere „Simpsons“-Folgen im Programm: „Die Stadt der primitiven Langweiler“ (1999) und „Grundschul-Musical“ (2010). Auch in Springfield machte der Gelehrte Station.

Stephen Hawking ist am Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge eingeschlafen, wie seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Hawking war zweimal verheiratet und hinterlässt drei Kinder.