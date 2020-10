Ihr neues Album soll eine Liebeserklärung an die Stadt Liverpool werden. Dementsprechend erinnern Die Toten Hosen um Frontmann Campino in der Single-Auskopplung "Respectable" stark an die erfolgreichste Band der Welt: Die Beatles. (2019 Getty Images / Christian Augustin)

Die Anzüge sitzen wie angegossen und selbst das Fußwippen sieht fast so aus wie bei den echten „Fab Four“. Nur statt den gewohnten Pilzkopffrisuren sieht man das Haar der Punkrocker aus Düsseldorf: Für das Musik-Video zu „Respectable“, der ersten Single-Auskopplung ihres kommenden Albums „Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound of Liverpool“ schmissen sich Die Toten Hosen im Stil der Beatles so richtig in Schale. Das vollständig in schwarz-weiß gehaltene Video beinhaltet sogar echte Zuschauerreaktionen aus den 60er-Jahren. Doch hier jubelt die begeisterte Jugend nicht John, Paul, George und Ringo zu, sondern Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom.

Zu einem Album mit Liverpool-Bezug gehört die erfolgreichste Band der Welt schließlich zwangsläufig dazu. Beim Cover-Song „Respectable“ handelt es sich um eine Hommage an die Band The Fourmost, die ebenso wie die Beatles von Brian Epstein gemanagt wurden. Im Original stammt der Song jedoch von der Band Isley Brothers.

Nachdem sich die Band bereits auf zwei Alben der Geschichte des Punkrocks gewidmet hatte, verorten sich die Musiker um Frontmann Campino auf ihrer neuen Platte im Liverpool der 1960er-Jahre. „Learning English Lesson 3: MERSEY BEAT! The Sound of Liverpool“ erscheint am 13. November und enthält 15 Coverversionen von Liedklassikern aus der Mersey-Sound-Ära. Unter anderem vertreten sind Künstler und Bands wie The Searchers, Gerry and the Pacemakers und Rory Storm and the Hurricanes.

Hintergrund des neuen Albums ist ein Buchprojekt von Campino, in dessen Zusammenhang sich der Sänger und bekennende Fan des FC Liverpool intensiv mit der Stadt und seiner bewegten Musikgeschichte auseinandersetzte. Lediglich 7.500 LPs und 20.000 CDs werden zum Verkauf angeboten. Außerdem wird das Album als Download und Stream verfügbar sein.