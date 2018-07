"Schatten des Krieges" könnte doch noch ein paar neue Fans gewinnen: Mit dem jüngsten Update wurden Lootboxen und die daran geknüpften Spiel-Mechanismen ersatzlos aus Mittelerde entfernt. (Warner / Monolith)

Neben „Star Wars: Battlefront 2“ gehörte Warners „Mittelerde: Schatten des Krieges“ 2017 zu jenen Spielen, die für ihre aggressive Implementierung kostenpflichtiger Lootboxen kritisiert wurden. User straften dafür zum Beispiel die PS4-Version des Abenteuers international mit 3,8 von 10 Punkten auf Metacritic ab.

Während Electronic Arts die wie bei einer Lotterie zufällig zusammengewürfelten Schätze und Vorteile bereits vor einiger Zeit per Patch aus „Battflefront 2“ verbannt hat, ist jetzt endlich Warner an der Reihe: Nachdem man bereits in den vergangenen Monaten konsequent daran gearbeitet hatte, alle an die unbeliebten Boxen gekoppelten Spielmechanismen zu entfernen, sind die Beute-Truhen mit dem aktuellen Update endgültig Vergangenheit. Das Gleiche gilt für den Marktplatz, darum muss künftig jegliche Ausrüstung im Spiel selber freigeschaltet werden.

Für die aggressive Implementierung kostenpflichtiger Lootboxen wurde "Schatten des Krieges" bei Metacritic abgestraft. (Warner / Monolith)

Obendrein kommt das kostenlose Update mit interessanten Neuerungen: Um die „Schattenkriege“, die der eigentlichen Kampagne des Spiels folgen, interessanter zu gestalten, wurden an dieser Stelle Interaktionen mit dem Hexenkönig von Angmar, Kankra und anderen prominenten Figuren aus „Herr der Ringe“ hinzugefügt.

Besonders fleißige Spieler mit einer Leidenschaft für das Auf-Leveln von Charakteren wiederum freuen sich über eine Anhebung der maximalen Helden-Stufe auf 80 sowie eine spürbare Beschleunigung der dafür nötigen Erfahrungspunkte-Jagd. Ebenfalls wichtig für die Balance: Legendäre Orks treten ab sofort häufiger in Erscheinung und verwöhnen den Spieler manchmal sogar mit kostbaren Präsenten.

Das Design der Ork-Hauptmänner entfernt sich sehr stark von der Vorlage: Mit Fantasy à la Tolkien oder Peter Jackson haben die oft im Stil von Wrestlern oder "Mad Max"-Charakteren gestalteten Figuren nicht mehr viel zu tun. (Warner / Monolith)

Laut der offiziellen Ankündigung von Entwickler Monolith kommt das Update zusätzlich mit neuen Skins und Kleidungsstücken wie Nazgul-Masken. Ob diese Maßnahmen dem 2017 vergleichsweise enttäuschend gestarteten Titel einen neuen Verkaufsschub verpassen, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle ist die ersatzlose Streichung der Ingame-Käufe ein wichtiges Signal für die Zukunft der „Mittelerde“-Spiele und die Vermarktungs-Strategien von Hersteller Warner.