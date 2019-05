Royales Baby unterwegs

Bei Meghan haben die Wehen eingesetzt

Bei Herzogin Meghan (37) haben bereits am Montagmorgen die Wehen eingesetzt. Das teilte der Buckingham-Palast in London mit. Der Palast kündigte eine weitere Mitteilung in Kürze an.