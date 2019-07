Am Anfang war das Ziel: 300 Feinstaubsensoren für Stuttgart. "Für uns war das damals eine utopische Zahl“, sagt Jan Lutz. Er ist 44 Jahre alt und Mitgründer des Projekts Luftdaten.info, bei der Bürger mithilfe einer Anleitung selbst Feinstaubsensoren bauen. Die Sensoren übertragen die Messwerte an die Internetseite des Projekts, auf einer Karte werden die Daten in Echtzeit visualisiert. Den Prototypen für das Projekt hat Lutz selbst weiterentwickelt. Das war Ende 2014. Heute gibt es fast 9500 Sensoren, auf allen Kontinenten der Erde. Täglich werden es mehr.

Alles begann mit der Gründung des OK-Labs Stuttgart 2014. OK-Lab – das steht für Open Knowledge Laboratory. Das sind lokale Gruppen, bei denen technikaffine Menschen gemeinsam Anwendungen und Visualisierungen für die Allgemeinheit schaffen. Ein Beispiel für eine solche Anwendung hat die Mutterorgansisation, die Open Knowledge Foundation entwickelt: die Internetplattform Fragdenstaat.de, bei der Bürger Anfragen an Behörden über das Informationsfreiheitsgesetz stellen können.

„Die Idee wurde aus der Not geboren“, sagt Lutz. Die Gruppe in Stuttgart hatte sich damals das Thema Luftqualität vorgenommen. Zu dieser Zeit sei es in Stuttgart jedoch schwierig gewesen, Daten zur Feinstaubbelastung zu erhalten. Um an öffentliche Daten zur Luftqualität zu kommen, setzte das Team sich mit der Stadt in Verbindung. Die Datenlage war für die Zwecke der Gruppe jedoch zu dünn. Daher habe sie sich entschlossen, die Messdaten selbst zu erheben.

Ein Jahr lang habe das Team an Prototypen herumexperimentiert, sagt Lutz. Es habe an unterschiedlichen Stellen gemessen und Erfahrungen gesammelt. „Der damalige Sensor war noch ein Ersatzteil aus einer japanischen Klimanlage“, sagt Lutz. Dann kam ein neuer Feinstaubsensor auf dem Markt: der SDS011. Dieser habe bessere Messwerte geliefert und sich gut in das System integrieren lassen. Außerdem habe sein Team einen neuen Minicomputer gefunden, die NodeMCU, die günstiger als das alte Modell war. „Wir wollten den Sensorbau so günstig und unkompliziert wie möglich machen“, sagt der Stuttgarter. Tatsächlich beteiligen sich nicht nur Ingenieure im Ruhestand an dem Projekt, sondern Laien aller Professionen. Es gehe darum, neue Technologien verständlich zu vermitteln, sagt Lutz.

Das Projekt hat sich weiterentwickelt und wurde auch durch OK-Labs in anderen Städten wie auch im Ruhrgebiet immer größer. Dann sei die Entwicklung eskaliert, sagt Lutz. Viele Menschen haben einen Sensor gebaut, die Zahl hat sich exponentiell entwickelt. Allein im Raum Stuttgart gebe es mittlerweile 800, sagt Lutz. Zwei Schritte seien beim Sensorbau lange Zeit Hürden gewesen: einerseits die Programmierung des Minicomputers. „Das ist nicht kompliziert, das schafft eigentlich jeder. Aber es schreckt viele ab“, sagt Lutz. Anderseits die Registrierung der Sensoren: Jeden Tag kommen mehrere Sensoren dazu, das kostet Zeit. „Wir machen das Projekt ehrenamtlich neben unserer Arbeit“, sagt Lutz. Mit einem Formular auf der Internetseite können die Bastler ihre Sensoren mittlerweile selbst anmelden.

Lutz lebt mit seiner Familie im Westen Stuttgarts und war viele Jahre als Designer im ökosozialen Bereich selbstständig. „Für mich als Kommunikationsdesigner war es wichtig, dieses komplexe Thema einfach darzustellen“, sagt er. Deswegen gebe es auf der Karte von Luftdaten.info auch ein Ampelsystem, das die derzeitige Luftqualität anzeigt. Aber warum beschäftigt Lutz überhaupt mit Feinstaub? „Ich komme aus einer Ärzte-Familie, die schlechte Luft am Neckartor war bei uns schon immer ein Thema am Mittagstisch.“ Sein Großvater sei Internist gewesen, wegen einer Lungentuberkulose habe er nur einen Lungenflügel gehabt und die schlechte Luft deshalb deutlich gespürt. Auch andere Mitglieder im OK-Lab sind betroffen.

Die Grenzwerte der EU brächten seiner Meinung nach nicht viel, weil sie die Feinstaubbelastung nicht aus der Perspektive des Menschen betrachten würden. Dabei habe die Belastung gravierende Folgen vor allem für Kranke oder Kinder. Durch Luftdaten.info will er einer breiten Bevölkerung Zugang verschaffen. Auch, damit die Menschen daraus selbst Handlungen für ihren Alltag ableiten, wie etwa weniger Autofahren. „Die Feinstaubbelastung hängt auch mit unserem Konsumverhalten zusammen“, sagt er.

Aber nicht nur die Luftqualität, auch die offene Wissenschaft liegt Lutz am Herzen. „Früher war das Internet ein Ort, wo basisdemokratisch Wissen vermittelt wurde.“ Heute gebe es Echoräume voller Hetze, ein echter Austausch finde nicht mehr statt. Luftdaten.info böte die Möglichkeit, sich weltweit zu vernetzen – und zwar auf eine positive Art.

Bald knackt das Projekt die Marke von 10 000 Sensoren, wie geht es weiter? „Wir haben eine App entwickelt, die mehrere Messpunkte in einer Region zusammenrechnet. Dadurch soll das Messergebnis noch aussagekräftiger werden“, sagt Lutz. Außerdem sei eine Alarmfunktion geplant: Nutzer sollen selbst einen Grenzwert einstellen können, bei dessen Überschreitung sie benachrichtigt werden. Außerdem werde derzeit ein neuer Sensor getestet, der das Messergebnis robuster gegenüber Fehler wie einer hohen Luftfeuchtigkeit machen könnte. Auf der Internetseite des Projekts finden sich mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen zur Genauigkeit des derzeitigen Feinstaubsensors.

Aber Lutz hat noch größere Ziele: „Wir wollen ein Netz aus Sensoren aufbauen, das mehr als nur Feinstaub misst.“ Schon bald soll ein Lärmsensor an das System angeschlossen werden können. Auch weitere Umweltdaten wie Stickoxide, Ozon oder Wetterdaten seien interessant. Wechselwirkungen und Korrelationen ließen sich dann einfacher erkennen. In anderen Worten: Je mehr Daten, desto größer das Wissen.