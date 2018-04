Monika Wulf-Mathies (Archivbild) will herausfinden, ob sich die WDR-Verantwortlichen korrekt verhalten haben. (Andreas Rentz / Getty Images for Burda Media)

Monika Wulf-Mathies, ehemalige EU-Kommissarin und Ex-Vorsitzende der einstigen Gewerkschaft ÖTV, soll prüfen, wie der WDR mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist. Beauftragt wurde die 76-Jährige von Intendant Tom Buhrow.

„Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte in Gleichstellungsfragen eine Vorbildfunktion wahrnehmen“, erklärt Wulf-Mathies in einer Stellungnahme. „Ich finde es richtig, dass die Sensibilität für Fragen sexueller Belästigung in der Gesellschaft gewachsen ist und dass Frauen heute nicht mehr gezwungen sind, anzügliche Bemerkungen und Handlungen einfach hinzunehmen oder berufliche Nachteile zu erleiden. Um dies zu gewährleisten, bedarf es der Bereitschaft, das eigene Führungsverhalten und vorhandene Prozessabläufe zu hinterfragen.“

Tom Buhrow ist seit 1. Juli 2013 Intendant des Westdeutschen Rundfunks. "Wir stellen uns auf den Prüfstand, denn wir haben nichts zu verbergen", gibt er sich im aktuellen Belästigungs-Skandal überzeugt. (WDR / Herby Sachs)

Wulf-Mathies soll laut WDR „uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen, Vorgängen sowie Gesprächspartnern“ erhalten. „Wir stellen uns auf den Prüfstand, denn wir haben nichts zu verbergen“, gibt sich Intendant Buhrow überzeugt. „Ich bin dankbar, dass Frau Wulf-Mathies diese Aufgabe angenommen hat. Mir ist wichtig, dass sie unabhängig und rückhaltlos prüft, wie der WDR mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist und umgeht.“

Mehreren Verantwortlichen der ARD-Anstalt wird vorgeworfen, auf Vorwürfe sexueller Belästigung nicht ausreichend reagiert zu haben. Zunächst war bekanntgeworden, dass zwei WDR-Mitarbeiter trotz konkreten Vorwürfen vom damaligen Chefredakteur Jörg Schönenborn befördert worden waren. Später wurden mindestens drei weitere angebliche Belästigungsfälle öffentlich. Der WDR spricht hingegen von nur einem nachgewiesenen Fall, „der auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hatte“.