Die belgische Polizei hat zwei entführte Kleinkinder befreit und Tatverdächtige festgenommen. (picture alliance / dpa)

Neben dem 30 Jahre alten Stiefvater verhaftete die Polizei als weitere Tatverdächtige die 32 Jahre alte Kindsmutter. In Wermelskirchen bei Köln wurde außerdem ein 27 Jahre alter mutmaßlicher Komplize festgenommen.

Nach Angaben der Kölner Polizei und der Staatsanwaltschaft Aachen war der Mutter im September das Sorgerecht für ihre insgesamt vier Kinder entzogen worden. Sie wurden bei Pflegefamilien untergebracht.

Am Montag habe der Stiefvater zusammen mit dem Komplizen zwei der Kinder im Alter von ein und zwei Jahren in seine Gewalt gebracht, indem er mit Pfefferspray gegen die Pflegemutter und eine Betreuerin vorgegangen sei. Die beiden Frauen wurden gefesselt. Anschließend seien die Täter mit den Kindern geflüchtet.

Der 27 Jahre alte mutmaßliche Komplize wurde am Dienstag von einem Spezialeinsatzkommando in Wermelskirchen bei Köln gestellt. Der Stiefvater und die Mutter hatten sich den Angaben zufolge zusammen mit den Kindern auf einen Campingplatz in der Nähe von Spa in den Ardennen zurückgezogen. Dort ließ sich das Pärchen widerstandslos von Spezialkräften der belgischen Polizei festnehmen.

Die beiden Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. Gegen die Festgenommenen wird wegen Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ermittelt. (dpa)