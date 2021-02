Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow - Fr. 26.02. - RTL: 20.15 Uhr „Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beliebte Profitänzer fehlen

Andreas Schoettl

RTL bittet wieder aufs Parkett, die 14. Staffel von „Let's Dance“ steht an. Zum Auftakt erfahren die 14 teilnehmenden Promis erneut erst in einer „Kennenlernshow“, mit welchem Profi-Tanzpartner sie es in den kommenden Wochen zu tun haben.