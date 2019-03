Sie thronen - wenig überraschend - an der Spitze der beliebtesten "Tatort"-Duos: Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) und Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl). (WDR / Thomas Kost)

Auch in Zeiten von Streaminganbietern und Internetfernsehen bleibt der „Tatort“ ein Fels in der Brandung der TV-Unterhaltung. Die Krimi-Reihe zeigt seit 1970 spannende Fälle und schickt derzeit in 22 Städten des deutschsprachigen Raums Kommissare auf Ermittlungen. Ein Ranking des Mediendienstes Meedia weist nun das beliebteste Ermittlerduo aus: Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) aus Münster - keine wirkliche Überraschung. Im Zeitraum zwischen März 2017 und März 2019 schalteteten durchschnittlich 13,33 Millionen Zuschauer ein, wenn das ungleiche Duo auf Verbrecherjagd ging.

Mit deutlichem Abstand folgt das Kölner Duo Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) mit 10,62 Millionen Zuschauern im Schnitt auf dem zweiten Platz. Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) aus Hannover platziert sich mit 10,03 Millionen Zuschauern knapp dahinter. Ihren Aufstieg fortsetzen können Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) vom Wiener „Tatort“. Von einem der einst unbeliebtesten Duos haben sich die Österreicher mittlerweile auf den vierten Rang des Rankings geschoben.

Derzeit klären für den "Tatort" in 22 deutschsprachigen Städten Ermittler Verbrechen auf. Meedia ermittelte nun ein Beliebtheitsranking der Kommissare. (wdr)

Zu den Aufsteigern gehören außerdem die Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und das Münchner Duo Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl). Weitaus weniger erfreulich dürfte die Rangliste für Ulrich Tukur ausgefallen sein. Die experimentellen „Tatorte“, in denen er als Kommissar Felix Murot zuletzt zu sehen war, kamen beim Publikum nicht gut an. Deshalb stürzte der Wiesbadener Krimi von Platz 11 auf den 20. Rang ab (6,88 Millionen Zuschauer). Dahinter platzieren sich lediglich das Schweizer Duo Flückiger (Stefan Gubser) und Ritschard (Delia Mayer), sowie der Hamburger „Tatort“ mit Til Schweiger.