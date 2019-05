Für seine Rolle als Hamburger Kommissars-Wüterich Nick Tschiller musste Til Schweiger viel Kritik einstecken. Umso überraschender, dass der 55-Jährige in einer Rangliste der beliebtesten "Tatort"-Kommissare geführt wird. (NDR / Gordon Timpen)

Ob für seine nuschelige Aussprache, den Flop des Kino-„Tatorts“ oder die Überdosis Action, die er seinen bisherigen Fällen verpasste - für seine Rolle als Nick Tschiller im Hamburger „Tatort“ musste Til Schweiger schon viel Kritik und Häme einstecken. Umso überraschender, dass der 55-Jährige jetzt in einer Auflistung der beliebtesten Kommissare geführt wird - und das sogar an erster Stelle. Eine Untersuchung des Marktanalys-Unternehmens media control ergab, dass Schweiger mit seinem Kollegen Fahri Yardim in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen so viele Zuschauer erreicht wie kein anderes Ermittlerteam. Bei den bisherigen fünf Fällen aus Hamburg schalteten durchschnittlich 776.000 Zuschauer dieser Altersspanne ein, was einen Marktanteil von 22,2 Prozent bedeutet.

Bei den Gesamtzuschauern hingegen tauchen Schweiger und Yardim nicht in den Top 5 auf. An der Spitze steht wenig überraschend das Gespann Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) aus Münster, das als einziges „Tatort“-Team einen Zuschauerschnitt von über zehn Millionen aufweist. Ebenfalls beliebt sind das neu formierte Ermittlerduo Lindholm (Maria Furtwängler) und Schmitz (Florence Kasumba) in Göttingen und das Dresdener Trio Gorniak (Karin Hanczewski), Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach). Die beiden Teams erreichen mit 9,8 respektive 9,7 Millionen „Tatort“-Fans ebenfalls eindrucksvolle Zahlen, wenngleich sich die Werte in beiden Fällen bisher lediglich aus einem Einsatz ergeben.