Sängerin Lady Gaga arbeitet mit Global Citizen und der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen, um das Benefiz-Event "One World: Together at Home" (19. April, 21.05 Uhr) auf die Beine zu stellen. (Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros)

Zahlreiche Weltstars haben bereits zu Spenden aufgerufen, um betroffenen Menschen in Coronazeiten zur Seite zu stehen. Nun vereinen Global Citizen und die Weltgesundheitsorganisation WHO deren Kräfte in einem einzigartigen TV- und Streaming-Event: Mit der Benefizveranstaltung „One World: Together at Home“ wollen sie über Corona informieren und Spenden sammeln. Am Sonntag, 19. April, 21.05 Uhr, wird das zweistündige Event bei dem Hollywood-Sender E! Entertainment ausgestrahlt.

Und die Riege der teilnehmenden Stars kann sich durchaus sehen lassen: Neben Lady Gaga, die das Event mitbetreut, treten namhafte Sänger und Sängerinnen auf, wie unter anderem Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, Idris und Sabrina Elba, John Legend, Keith Urban, Lang Lang, Paul McCartney, Shah Rukh Khan oder Stevie Wonder. Die Moderation übernehmen gleich drei „Late-Night“-Stars: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert.

Daneben wird „One World: Together at Home“ auch den Beschäftigten im Gesundheitswesen Tribut zollen und in Interviews Gesundheitsexperten der WHO und medizinische Fachkräfte aus der ganzen Welt sprechen lassen. Damit soll über COVID-19 informiert und über die Arbeit der Arbeitenden im Gesundheitswesen aufgeklärt werden.