"Hotspot" ist der letzte Teil einer Album-Trilogie, die Stuart Price für die Pet Shop Boys produziert hat.

Berlin hat schon viele Künstler inspiriert. David Bowie zog Mitte der 70er-Jahre in den Westen der damals geteilten Stadt, kam hier von den Drogen los und nahm seine legendäre „Berlin-Trilogie“ auf. Mit ihm gekommen war Iggy Pop, auch er spielte in jenen Jahren einige seiner größten Platten ein. Ein paar Jahre später gründete der Australier Nick Cave in West-Berlin seine Band, The Bad Seeds, und zuletzt besang der Kanadier Sam Vance-Law an der Spree sein „Homotopia“. Auch die Pet Shop Boys treibt es seit Jahren immer wieder in die deutsche Hauptstadt; ihr letztes Album, „Super“, nahmen sie in Berlin auf, ließen sich dabei von den Clubs der Stadt inspirieren, und auch der Albumtitel war quasi deutsch auszusprechen: „Super, Ja!“, würden die Berliner immer sagen, hatte Chris Lowe, die eine Hälfe des Duos, beobachtet.

Der Nachfolger, „Hotspot“, atmet nun ebenfalls Hauptstadtluft. „Wir haben in den letzten zehn Jahren eine Menge unserer Musik in Berlin geschrieben, und es war eine aufregende Erfahrung, in den legendären Hansa Studios an diesem Album zu arbeiten“, erklären Lowe und sein Partner Neil Tennant im Begleitschreiben zur Platte. Eben dort, in dem Musikstudio nahe dem Potsdamer Platz, wo schon Bowie und Cave aufnahmen, spielten sie nun also Studioalbum Nummer 14 ein. Die Stadt habe ihrem Sound „eine neue Dimension“ gegeben, sagen sie. Tatsächlich aber klingen die Pet Shop Boys auch auf „Hotspot“ so, wie man es von ihnen seit einigen Alben kennt, egal, wo diese nun aufgenommen wurden. Und das ist durchaus positiv gemeint.

Die Pet Shop Boys Chris Lowe (links) und Neil Tennant machen auch auf ihrem 14. Studioalbum ziemlich gute Musik. (Phil Fisk)

Am Ende läuten die Hochzeitsglocken

Die Berlin-Referenzen, sie finden sich woanders. Im Video zur fantastischen Vorab-Single „Dreamland“ etwa, wo eine gelbe U-Bahn durch den Untergrund der Stadt rattert. Oder im Text zu „You Are The One“. In der verträumten Midtempo-Nummer singt Tennant über einen Ausflug an den See, man lacht über lustige Falschübersetzungen auf der Kuchenkarte, nimmt dann den Zug, zurück nach Mitte, um sich einen Film anzuschauen. So gemütlich klangen die Pet Shop Boys, mittlerweile Anfang, Mitte 60, auf ihrem letzten Album noch nicht. In der gemächlichen Gitarrennummer „Burning The Heather“ heißt es: „There's no one I'm missing / I'm quite happy to be alone / There are no lips I'm kissing“. In der Synthie-Nummer „I Don't Wanna Go Out“ geht's gar ums Zuhausebleiben. Wobei: Ausgegangen wird in dem Song dann schließlich doch noch, wenn auch etwas widerwillig. Das hier ist schließlich auch keine Nummer fürs Auf-der-Couch-Hocken.

„Hotspot“ ist der dritte Teil einer Trilogie (Bowie lässt grüßen), das vorerst letzte von drei Alben, die Stuart Price für die Pet Shop Boys produziert hat. In einem Interview erklärten Tennant und Lowe kürzlich, dass es ihnen darum gegangen sei, drei Platten aufzunehmen, die ganz ohne klassische Instrumente auskommen. Stattdessen pure Elektrosounds, was mit Ausnahme des erwähnten Songs „Burning The Heather“ auch stimmt. Eröffnet wird die Platte von dem treibenden „Will O The Wisp“, einer irrlichternden Dancefloor-Nummer, die klingt wie aus den besten Pet-Shop-Boys-Zeiten (wobei die, wie „Hotspot“ zeigt, noch lange nicht vorbei sind). Und „Dreamland“ schafft es, den klassischen Sound der Band wunderbar in die Gegenwart zu überführen - nicht zuletzt dank Olly Alexander, Sänger der Londoner Elektropopper Years & Years, der Tennant am Mikrofon unterstützt.

Ganz zum Schluss von „Hotspot“ läuten dann die Hochzeitsglocken. „Wedding In Berlin“ heißt das Stück, und es kommt mit einer wunderbar simplen Botschaft daher: „We're getting married 'cause we love each other“. Ist ja auch Zeit für einen queeren Hochzeitsmarsch. Dass der nun von den Pet Shop Boys kommt - umso schöner.