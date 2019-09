Mit Laura Papendick präsentiert erstmals im deutschen Free-TV eine Frau eine wöchentliche Fußball-Talksendung. Erstmals für den Sport1-"Fantalk" ist die 30-Jährige am Mittwoch, 18. September, im Einsatz. (Sport1 / Nadine Rupp)

Zwar sind die Spiele der Champions League auch dieses Jahr nicht frei empfangbar zu sehen, auf den „Fantalk“ bei Sport1 dürfte sich aber viele Fußballfans dennoch freuen. Sport1 überraschte am Donnerstag mit der Bekanntgabe, dass erstmals in der Geschichte des deutschen Free-TV eine Frau eine wöchentliche Fußballtalksendung präsentieren wird. Laura Papendick wird die unter Fans legendäre Sendung ab sofort im Wechsel mit Thomas Helmer moderieren. Erstmals ist die 30-Jährige am Mittwoch, 18. September, ab 20 Uhr, mit von der Partie, wenn unter anderem die Bayern mit Roter Stern Belgrad zu tun bekommen. Co-Kommentatorin der Sendung aus der „Champions Sportbar“ im München Mariott Hotel bleibt Valentina Maceri.

Laura Papendick betonte gegenüber Sport1, die Sendung sei „eine ganz besondere Herausforderung“. Außerdem hob sie das „einzigartige Ambiente“ des Formats hervor und kündigte „ganz viel Leidenschaft und Authentizität“ an. Auch Jörg Krause, Director Formate und Leiter Talk von Sport1, freute sich auf den Neustart: „Wir haben den 'Fantalk' erneut weiterentwickelt, in Thomas Helmer und Laura Papendick zwei starke Moderatoren.“

Mit ihrem Engagement beim „Fantalk“ erweitert Laura Papendick ihre Moderationstätigkeit bei Sport1. Bislang war sie unter anderem als Co-Moderatorin bei „Der CHECK24 Doppelpass“ im Einsatz und begleitete die DFB-Pokal-Übertragungen von Sport1 an der Seitenlinie. In ihrer Debütsendung im „Fantalk“ heißt die Sportmoderatorin Peter Neururer, Olaf Thon, Oliver Pocher sowie Hartwig Thöne und Thomas Herrmann von Sport1 willkommen. Gerade Pocher und Neururer könnten einem Bedürfnis Papendicks Linderung schaffen, das sie unlängst im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau äußerte: „Ich vermisse Typen, die mal richtig einen raushauen.“