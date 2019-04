Von 45 Jahren startete der weltweite Erfolg von ABBA: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson (von links) gewannen mit dem Song "Waterloo" den Grand Prix d'Eurovision. GoldStar TV präsentiert am 6. April, 20.00 Uhr, viele tolle ABBA-Videos und den Originalauftritt von 1974. (Polydor)

So lange ist das schon her: Vor 45 Jahren hat die schwedische Popgruppe ABBA mit dem Song „Waterloo“ den Grand Prix d'Eurovision gewonnen. Der deutsche Pay-Sender GoldStar TV will diesen Moment nun wieder aufleben lassen: Am Samstag, 6. April, 20.00 Uhr, zeigt der Schlagersender nochmals den Originalauftritt von 1974 und präsentiert darüber hinaus die besten Hits und Videos aus der legendären ABBA-Zeit.

Benny Anderson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus und Frida Lyngstad haben sich 1972 zu ABBA formiert und sind mit Songs wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ oder „Super Trouper“ weltweit bekannt geworden. Sie gelten mit etwa 400 Millionen verkauften Tonträgern bis heute zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Nach ihrer Auflösung 1982 erlebten die beliebten Songs immer wieder ein Revival, nicht zuletzt durch das Musical „Mamma Mia!“ oder die beiden „Mamma Mia!“-Verfilmungen mit Meryl Streep, Amanda Seyfried und Pierce Brosnan.

Die schwedische Popgruppe ABBA wurde 1972 gegründet. Sie zählen mit etwa 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Die Lieder von Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson (von links) werden heute noch gerne gehört. (Polydor)

Inzwischen gibt es wieder Hoffnung auf neue Töne von ABBA: Im Sommer 2019 sollen die beiden neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ erscheinen. Ein neues Album soll es von Benny Anderson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus und Frida Lyngstad jedoch nicht geben. Die Veröffentlichung der Songs war eigentlich schon für Ende 2018 vorgesehen, wurde allerdings nochmal verschoben. Benny Anderson erklärte gegenüber dem „Daily Star“: „Ich bin aber sehr stolz auf beide Lieder. Einer klingt wie ein Pop-Song aus den 70-ern und der andere ist irgendwie zeitlos.“